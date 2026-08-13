زلاتكو: هدفي قيادة منتخب الإمارات إلى كأس العالم 2030









أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030 يمثل الهدف الرئيسي في مهمته الجديدة مع «الأبيض»، مشيراً إلى تطلعه لبناء منتخب قوي قادر على تحقيق طموحات الكرة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف زلاتكو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، الذي عقد بمقر الاتحاد بحضور محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين في الاتحاد ووسائل الإعلام ، إن أمام «الأبيض» عدداً من الاستحقاقات المهمة، في مقدمتها كأس الخليج وكأس آسيا 2027، لافتاً إلى أنه متفائل دائماً ويقبل التحديات، وأن الهدف الرئيسي يبقى الوصول إلى مونديال 2030.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب جاهز لاختيار التشكيلة الرئيسية لخوض «خليجي 27»، موضحاً أن معرفته الكبيرة بكرة القدم الإماراتية، بعد السنوات التي قضاها مدرباً للعين، ستساعده في أداء مهمته الجديدة.

ولفت زلاتكو إلى أنه سيتابع قائمة تضم ما بين 23 و35 لاعباً خلال جولات الدوري المقبلة، من أجل اختيار العناصر الأنسب والأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب، مؤكداً أنه سيتابع منافسات الدوري عن قرب لاكتشاف اللاعبين القادرين على تمثيل «الأبيض».

وأوضح أن ضغط المباريات والمشاركات الخارجية للأندية لا يترك فترات طويلة أمام الجهاز الفني للتحضير، مشيراً إلى أن أول التحديات يتمثل في الاستعداد لمدة أسبوع واحد فقط قبل كأس الخليج، ومشدداً على أن قصر فترة الإعداد يتطلب عملاً جاداً وتعاوناً من الجميع للاستفادة من الوقت المتاح بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أنه عاش سنوات ممتعة مع العين قبل انتقاله إلى تدريب منتخب كرواتيا، الذي حقق معه المركزين الثاني في مونديال 2018 والثالث في كأس العالم 2022، مبيناً أن النجاحات التي تحققت مع المنتخب الكرواتي جاءت بفضل روح التعاون والعمل الجماعي بين جميع الأطراف.

وشدد زلاتكو على أهمية تكاتف الجميع من أجل منتخب الإمارات، حيث لا يستطيع تحقيق الأهداف بمفرده، وأن ما تحقق مع كرواتيا كان ثمرة التعاون بين الجميع، لافتاً إلى تعيين مواطنه برانكو إيفانكوفيتش مستشاراً فنياً إلى جانب جهاز فني كرواتي معاون والذي يتمتع بكفاءة عالية وخبرة واسعة في المنطقة.

وكشف أن عقده مع اتحاد الإمارات لكرة القدم يمتد لأربع سنوات إلى جانب جهازه المساعد، لافتاً إلى أنه لا يفضل العقود قصيرة الأجل، وأن مدة العقد تتناسب مع تطلعاته وطموحاته، مشيراً إلى أنه فضّل الإمارات على عروض أخرى تلقاها.

وأوضح أن شغفه وحبه للإمارات كانا من أبرز الأسباب التي دفعته إلى قبول مهمة تدريب «الأبيض»، مؤكداً أن الجانب المادي لم يكن الدافع وراء اختياره، وأن مشروع المنتخب أثار إعجابه واهتمامه بعد بدء المفاوضات معه عقب نهاية عقده مع منتخب كرواتيا.

وأعرب زلاتكو عن ثقته بالمشروع الجديد، لافتاً إلى وجود مواهب وعناصر شابة إلى جانب لاعبي الخبرة، وهو ما يشكّل قاعدة للعمل على بناء منتخب قوي قادر على المنافسة وتحقيق الأهداف المرسومة .