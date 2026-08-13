الشارقة يتوج بلقبي بطولة الناشئين لكرة القدم

فاز فريق الشارقة ببطولتي مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم للناشئين تحت 15 و16 عامًا، بمشاركة 6 أندية، هي الشارقة والحمرية وكلباء ودبا الحصن وخورفكان والقادسية الكويتي.

وحصد الشارقة لقب تحت 15 عامًا بعد فوزه في المباراة النهائية على كلباء 3-0، كما توج بلقب تحت 16 عامًا بتفوقه في النهائي على القادسية الكويتي 4-صفر.

توج الفائزين محمد علي بن حماد، مدير إدارة الخدمات المساندة، الأمين العام بالإنابة في مجلس الشارقة الرياضي، وعمران الجسمي، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وإبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الألعاب الجماعية، ورفاعي الديحاني، عضو مجلس إدارة نادي القادسية الكويتي، أمين السر المساعد.