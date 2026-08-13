زلاتكو داليتش: هدفي بناء منتخب إماراتي قوي والتأهل إلى مونديال 2030





أعرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات، عن سعادته بالعودة إلى الدولة بعد 10 سنوات، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي في مهمته الجديدة بناء منتخب قوي قادر على التأهل إلى كأس العالم 2030.

وقال داليتش: «سعيد بالعودة إلى الإمارات بعد 10 سنوات، ولدي ذكريات جميلة أتمنى أن تتكرر مع منتخب الإمارات»، مقدمًا شكره إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على الثقة، ومؤكدًا جاهزيته للمهمة مع جهازه المعاون.

وأضاف: «قضيت سنوات ممتعة مع العين، وبعد ذلك مع منتخب كرواتيا، وحققنا المركزين الثاني والثالث في كأس العالم»، مشيرًا إلى أن التجربة التي خاضها مع المنتخب الكرواتي أكدت له أهمية العمل الجماعي في تحقيق النجاح. وتابع: «علينا أن نتعاون جميعًا من أجل منتخب الإمارات، وبمفردي لا أستطيع أن أفعل شيئًا، وما تحقق مع كرواتيا جاء بفضل روح التعاون بين الجميع».

وأكد داليتش تفاؤله بقدرته على النجاح في تجربته الجديدة، وقال: «أنا متفائل دائمًا وأقبل التحديات، وأمامنا كأس الخليج وكأس آسيا 2027، لكن الهدف الرئيسي هو التأهل إلى مونديال 2030».

وأشار إلى أن جهازه الفني جاهز لاختيار قائمة المنتخب المشاركة في «خليجي 27»، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وعن تعاقده مع اتحاد الكرة، أوضح داليتش أن عقده يمتد لأربع سنوات مع الجهاز المساعد، وقال: «لا أحب العقود قصيرة الأجل، وقبلت العرض لأنه يناسب تطلعاتي وطموحاتي، وفضلت الإمارات على عروض أخرى».

وأضاف: «شغفي وحبي للإمارات دفعاني إلى اختيار التحدي مع الأبيض، وليس الجانب المادي».

وتحدث داليتش عن اختيارات اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه يتابع الدوري للوقوف على العناصر القادرة على تمثيل المنتخب، وقال: «سنحاول اكتشاف اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب، وسيكون الاعتماد على اللاعب الإماراتي في المقام الأول».

وأكد ثقته في المشروع الجديد، في ظل وجود مجموعة من المواهب والعناصر الشابة إلى جانب لاعبي الخبرة، موضحًا: «أؤمن بمشروع منتخب الإمارات، في ظل وجود مواهب وعناصر شابة إلى جانب لاعبي الخبرة».

وكشف داليتش عن بدء المفاوضات معه عقب نهاية عقده مع منتخب كرواتيا بعد كأس العالم، وقال: «بعد نهاية عقدي مع منتخب كرواتيا عقب كأس العالم، بدأت المفاوضات معي، وكما ذكرت، فضلت الإمارات على العروض الأخرى لأن المشروع أثار إعجابي واهتمامي».

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد أعلن تعيين داليتش مدربًا للمنتخب الأول خلفًا للروماني كوزمين أولاريو، بعد انتهاء مسيرة المدرب الكرواتي مع منتخب بلاده عقب كأس العالم 2026. وقاد داليتش كرواتيا إلى المركز الثاني في مونديال 2018 والمركز الثالث في مونديال 2022، كما سبق له العمل في الإمارات مدربًا للعين بين عامي 2014 و2017.