41 جائزة ترسخ هيمنة العين التاريخية على منصات التتويج

في موسم استثنائي شهد حصاداً وفيراً من الإنجازات، رسخ نادي العين صدارته للمشهد الكروي كأكثر الأندية الإماراتية تحقيقاً لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية برصيد 41 جائزة منذ انطلاقها، بعد أن هيمن نجومه وكوادره على جوائز موسم 2025/2026، إذ حصد كبرى الجوائز الفردية للموسم السابق، بتتويج النجم بالاسيوس بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في الدوري، وحافظ المهاجم التوغولي لابا كودجو على حذائه الذهبي كهداف للمسابقة برصيد 25 هدفاً، بالتوازي مع نيل المدير الفني إيفيتش جائزة أفضل مدرب، ومواصلة الساحر سفيان رحيمي احتكار نجومية الجماهير كأفضل لاعب من اختيار الجمهور للمرة الرابعة على التوالي، مضافاً إليهم تألق الحارس المخضرم خالد عيسى كأفضل حارس، والواعد عبد الكريم تراوري كأفضل لاعب تحت 23 عاماً، ليرسم العين لوحة فريدة من النجاح المتكامل داخل المستطيل الأخضر.

وعلى صعيد القيادة الفنية، نال النادي جائزة أفضل مدرب 4 مرات عبر أربعة أسماء تركت بصمتها في تاريخ الفريق، وهم الكرواتي زلاتكو داليتش (2014/2015)، ومواطنه زوران ماميتش (2017/2018)، والأوكراني سيرجي ريبروف (2021/2022)، بالإضافة إلى الصربي فلاديمير إيفيتش (2025/2026).

وفي الفئات الجماهيرية، فقد فرض العين سطوته بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور 7 مرات، نال النجم المغربي سفيان رحيمي نصيب الأسد منها بواقع 4 مرات متتالية (منذ موسم 2021/2022 وحتى 2025/2026)، إلى جانب عمر عبد الرحمن (عموري)، ومهند العنزي، والمصري حسين الشحات، بواقع مرة واحدة لكل منهم، كما حصد النادي جائزة أفضل نادٍ جماهيري 4 مرات في مواسم مختلفة.

وفي الشق الهجومي والتهديفي، تربع هدافو العين على عرش صدارة الدوري 7 مرات، حيث نال المهاجم لابا كودجو الجائزة 4 مرات (مواسم 2021/2022 بـ26 هدفاً، و2022/2023 بـ28 هدفاً، و2024/2025 بـ20 هدفاً، و2025/2026 بـ25 هدفاً)، تلاه الغاني أسامواه جيان بمرتين، والسويدي ماركوس بيرغ مرة واحدة، بالإضافة إلى نيل لابا كودجو جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور في موسم 2021/2022، وفوز النجم ماتياس بالاسيوس بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في الدوري لموسم 2025/2026.

ولم تغب المواهب الوطنية والمحلية عن منصات التتويج العيناوية، إذ حقق النادي جائزة أفضل لاعب إماراتي 4 مرات، بواقع 3 مرات لعمر عبد الرحمن (عموري)، ومرة للاعب بندر الأحبابي، في حين حصد حارس المرمى خالد عيسى جائزة أفضل حارس 4 مرات متفرقة، أحدثها في موسم 2025/2026.

وفي فئات المقيمين والشباب، نال إيريك جائزة أفضل لاعب مقيم مرتين متتاليتين، وحصد عبد الكريم تراوري جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة لموسم 2025/2026، إلى جانب الجوائز التقديرية الأخرى كأفضل لاعب صاعد التي حصدها اللاعب الأسبق (يوسف أحمد)، وهداف دوري الرديف التي توج بها اللاعب السابق (علي عيد)، وأفضل لاعب أجنبي للمهاجم التوغولي (لابا).

وعلى المستوى التنظيمي والإعلامي، واكب نادي العين التطور الرقمي والمهني بحصده جائزة أفضل محتوى إلكتروني مرتين متتاليتين (2017/2018 و2018/2019)، بالإضافة إلى نيله جائزة التميز والتراخيص كأفضل نادٍ في موسم 2022/2023، ليبرهن النادي على تفوقه الشامل كمنظومة رياضية متكاملة داخل الملعب وخارجه.