6 معلومات مهمة عن نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسعة

تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة مباريات الدور التمهيدي، إيذاناً ببدء النسخة الثالثة من البطولة القارية بحلتها الجديدة، والتي تعد بمزيد من الإثارة والتشويق وفقاً لستة معلومات مهمة عن النسخة الجديدة التي تقام وسط ترقب لما ستشهده منافسات البطولة الأبرز لأندية الرجال في قارة آسيا.

مواعيد مهمة

تقام قرعة مرحلة الدوري المرتقبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 18 أغسطس 2026، على أن تنطلق منافسات مرحلة الدوري في 14 سبتمبر 2026، على أن تستضيف السعودية النهائيات خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 1 مايو 2027، لتكون المملكة مسرحاً للمراحل الختامية من النسخة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، في انتظار بطل جديد أو استمرار هيمنة الأهلي السعودي على اللقب.

32 فريقاً

تشهد النسخة الجديدة توسعة كبيرة، إذ ستضم مرحلة الدوري 32 فريقاً، بواقع 16 نادياً في كل من منطقتي الشرق والغرب، بزيادة قدرها ثمانية أندية مقارنة بالنسخ السابقة، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من المنافسة والإثارة والتشويق لجماهير كرة القدم الآسيوية.

4 بطاقات

تتنافس ثمانية أندية في الدور التمهيدي من أجل حجز أربع بطاقات مؤهلة إلى مرحلة الدوري، بواقع بطاقتين لكل منطقة من منطقتي الشرق والغرب، في مواجهات تحمل أهمية كبيرة للأندية الطامحة إلى الوجود ضمن نخبة القارة.

ويتطلع نادي الأهلي السعودي إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ البطولة، عندما يسعى لأن يصبح أول فريق يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة ثلاث مرات متتالية، بعدما أصبح في الموسم الماضي أول نادٍ منذ مواطنه الاتحاد ينجح في رفع الكأس في موسمين متتاليين.

5 أندية

مع توسعة البطولة، يمكن أن تشهد مرحلة الدوري وجود خمسة أندية من اليابان وخمسة أندية من السعودية، بعدما ضمنت الدولتان بالفعل حصول كل منهما على أربع بطاقات، وسيسعى الاتحاد السعودي وغامبا أوساكا الياباني، وهما من الأندية المتوجة باللقب سابقاً، إلى الانضمام إلى مواطنيهما في مرحلة الدوري، وذلك من خلال تحقيق الفوز في الدور التمهيدي وحجز بطاقة التأهل.

عودة قارية

تشهد البطولة عودة نادي كاشيما أنتلرز الياباني إلى الساحة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2019، وذلك بعدما كان قد توج باللقب في العام السابق، ليعود الفريق مجدداً إلى منافسات البطولة القارية بعد غياب استمر مواسم عدة.

الظهور الأول

يقف التاريخ على أعتاب ناديي كونغ آن هانوي الفيتنامي والحسين الأردني، إذ سيكتب كلاهما صفحة جديدة في تاريخه إذا نجح في تجاوز الدور التمهيدي والتأهل إلى مرحلة الدوري، بعد ما لم يسبق لأي منهما المشاركة في هذه المرحلة من البطولة القارية.

ويواجه كونغ آن هانوي نظيره أديلايد يونايتد الأسترالي، فيما يلتقي الحسين الأردني مع باختاكور الأوزبكي، في سعي مشترك لانتزاع بطاقتي التأهل إلى مرحلة الدوري.