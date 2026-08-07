حتا يعزز صدارته لـ «الميركاتو» بـ 3 صفقات جديدة

عزز حتا، الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، صدارته في سوق الانتقالات الصيفية، بثلاث صفقات جديدة استعداداً للموسم الجديد الذي يشهد عودة «الإعصار» إلى دوري المحترفين بعد تتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وتعاقد حتا مع الجناح البرازيلي «المقيم» بيدرينيو قادماً من مكابي نتانيا، ولاعب الوسط الصربي «المقيم» ماتييا رادونيتش قادماً من رادنيتشكي الصربي، إلى جانب المدافع البرازيلي برونو ليوناردو قادماً من شابيكوينسي البرازيلي، في إطار تدعيم عدد من المراكز قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتضاف الصفقات الثلاث إلى سلسلة من التعاقدات التي أبرمها حتا خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، وتضم القائمة الجديدة كلاً من الكرواتي ماتيو أنداشيتش، واللبناني الدولي محمد الحسيني، والإسباني بابلو سانشيز، والمغربي سعد فريد، والمهاجم السنغالي بيرنارد باباكار وحمدان البشر، إلى جانب إبراهيم عيسى، وعمر بن سواف، وأدهم خالد، وخالد عبدالله مبارك، وسعيد سليمان، وكاوا باستيان، ودريسا كوليبالي، ليتصدر الإعصار المشهد في الميركاتو بإجمالي 16 صفقة.