كلباء يتعاقد مع الفرنسي سيسيه

أعلن نادي كلباء تعاقده مع المدافع الفرنسي إبراهيم سيسيه، بعقد يمتد لموسم واحد، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الجديد.

ويعد سيسيه «30 عاماً» من المدافعين أصحاب الخبرة، إذ سبق له خوض تجارب احترافية في الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى نادي فرينتسفاروش المجري.

وتعد صفقة سيسيه التاسعة لكلباء بعد سلسلة من التعاقدات شملت المدافع الألماني كوراي غونتر، والمهاجم أنتونيو جونيور قادماً من النصر بعقد يمتد حتى 2029، إلى جانب عبدالله الرفاعي، ويوسف المهيري من الوصل، وأديسون سواريز معاراً من شباب الأهلي، وجيليرمي بيرو معاراً من الشارقة، والمقيم أنطونيو نيتو، إضافة إلى مروان فهد.