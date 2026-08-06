انطلاقة مميزة لبطولة «النخبة لحرس الرئاسة»

دشنت بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، فعاليات النسخة الأولى التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «كن مع النخبة»، بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، خلال الفترة من 6 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 15 فريقاً وسط حضور جماهيري لافت.

حضر حفل الافتتاح وانطلاقة البطولة العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، وإبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة كرة قدم الصالات.

وتأتي البطولة في إطار التعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، بما يعكس حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية تسهم في دعم ممارسة كرة القدم، وتوسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ قيم التنافس وتعزيز الرياضة المجتمعية.

شراكة مجتمعية

وأعرب سعيد آل علي، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالانطلاقة المميزة للبطولة وسط حضور جماهيري كبير وذلك تحت شعار «كن مع النخبة»، مما يجسد حرص قيادة حرس الرئاسة على تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الرياضة، مشيراً إلى أن التعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم يعكس التكامل بين المؤسستين في تنظيم فعاليات رياضية تخدم المجتمع، كما وجه الشكر إلى جميع الشركاء الداعمين للبطولة، وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجمع ند الشبا الرياضي، لدورهما في إنجاح الحدث.

من جانبه، أكد مبارك الظنحاني، عضو اللجنة المنظمة، أن النسخة الأولى من البطولة تشهد مشاركة 15 فريقاً وسط منافسة قوية وحضور جماهيري مميز في يومها الافتتاحي، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة. وأشار إلى أن اليوم الختامي سيشهد إقامة مباراة استعراضية تجمع نخبة من نجوم المنتخب الوطني السابقين، من بينهم لاعبو جيلي «خليجي 19» و«خليجي 21»، إلى جانب عدد من نجوم جيل التسعينيات، بما يضفي أجواءً خاصة على ختام البطولة.

روح رياضية

وتسهم بطولة النخبة لحرس الرئاسة في تعزيز الروح الرياضية، وتوفير مساحة تفاعلية تجمع المشاركين في أجواء تشجع على ممارسة كرة قدم الصالات، وسط ثقة كبيرة بنجاحها في ظل الاستعدادات التنظيمية والفنية التي سبقت انطلاقتها.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة مباريات الجولتين الثانية والثالثة، فيما تُقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بعد غد السبت، على أن تُختتم الأحد بإقامة المباراة النهائية، إلى جانب المباراة الاستعراضية التي يشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم الإماراتية السابقين.