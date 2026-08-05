فابيو ليما يستعد للموسم الجديد مع الوصل بثلاث أقدام

يستعد فابيو ليما، نجم الوصل، بثلاث أقدام قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يدخله بطموحات وتحديات كبيرة، تدفعه لتقديم أفضل ما عنده من أجل مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه، حيث يستند على "قدم ثالثة"، تتمثل في الدعم الكبير الذي يحظى به من جماهير النادي التي ظلت تراهن عليه طوال مشواره في قلعة "الإمبراطور" الذي تجاوز 12 عاماً من العطاء.

وظل دعم جماهير الوصل المعروفة بحبها الكبير لفابيو ليما الهداف التاريخي للنادي، أحد أبرز أسباب تألقه في الملاعب، ما شكل علاقة خاصة بين الطرفين "الجماهير وليما"، ويدرك نجم الوسط وصانع ألعاب الفريق وهدافه، أن التقدير الكبير الذي يحظى به من الجماهير حافظ على استمراره في كشوفات الفريق بعد أن كان قريباً من الرحيل في الصيف الماضي والذي شهد "الوداع الحزين"، ولكن بوقفة عشاق الوصل خلفه جدد الولاء ليبقى في ناديه.

وخلال الموسم الماضي، قدم ليما خصوصاً في النصف الثاني مستويات جيدة، وكان أبرز نجوم الفريق في عدد من المباريات التي لعب فيها دوراً مهماً في تحقيق الانتصارات، وكانت له بصمة واضحة في بلوغ الفريق للمركز الثالث بترتيب الدوري، وجاء تألقه في الملعب بدعم خرافي من المدرجات التي ساعدته على تقديم أفضل ما عنده.

ويحاول ليما رد الجميل للجماهير من خلال الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد، بعد أن غاب عن المشاركة في فترة التحضيرات الأولى والسفر للمعسكر الخارجي بسبب إجراء عملية في الركبة، لكنه ضاعف جهوده في الأيام السابقة، واضعاً ثقة الجماهير أمامه ما جعله يبذل كل ما عنده حتى يصل إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية المباريات الرسمية.

ويراهن الوصل على خبرة ليما وقدرته على صناعة الفارق عندما يكون في كامل جاهزيته، بينما يراهن اللاعب على جماهير النادي التي كانت دائماً مصدر طاقته ودافعه لتجاوز التحديات، لتبقى "القدم الثالثة" التي يستند إليها في كل مرة يبحث فيها عن بداية جديدة وقوية، ومحفزة في التدريبات التحضيرية.