رابطة المحترفين تعلن القوائم النهائية لجوائز الأفضل

أعلنت رابطة المحترفين القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2025-2026، والمقرر إقامته يوم 10 أغسطس الجاري في أبوظبي، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.

وتضم القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ثلاثي العين: ماتياس بلاسيوس، وكودجو لابا، وسفيان رحيمي، فيما يتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب كل من باولو سوزا (شباب الأهلي)، وفلادمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان).

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى (العين)، وزايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

وفي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عامًا، يتنافس كل من ثنائي العين عبد الكريم تراوري والحسين رحيمي، وعبدالله توري (النصر).

وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كلًا من نيكولاس خيمينيز (الوصل)، ورامي ربيعة (العين)، وسفيان رحيمي (العين).

ويتنافس على جائزة أجمل هدف كل من الحسين رحيمي (العين)، وإليخاندرو روميرو (العين)، وسيرجيو بيريرا (الوصل).

وفي فئة المعايير، ضمت القائمة المختصرة لجائزة تراخيص الأندية والاحتراف أندية الوصل، والنصر، والعين، فيما يتنافس على جائزة الحضور الجماهيري كل من بني ياس، والعين، والظفرة.

ويشهد الحفل أيضًا تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصائيات، وتشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، التي حسمها كودجو لابا مهاجم العين برصيد 25 هدفًا، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي توج بها عبدالله توري لاعب النصر برصيد 4 أهداف، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عامًا، التي فاز بها علي المعمري لاعب الجزيرة برصيد 17 هدفًا، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعبًا في الموسم.