أندية دوري أدنوك تكثف تحضيراتها للموسم الجديد

رفعت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وتيرة استعداداتها لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، المقرر في 14 أغسطس الجاري، من خلال استكمال معسكراتها الخارجية والداخلية، وإبرام صفقات نوعية خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعيها لتعزيز جاهزيتها الفنية للمنافسة على مختلف الألقاب.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية نشاطًا ملحوظًا من مختلف الأندية، التي ركزت على تدعيم صفوفها بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، إلى جانب استقطاب مواهب شابة، بما ينسجم مع الرؤى الفنية للأجهزة التدريبية، ويعزز من مستوى المنافسة في الموسم الجديد.

وكان العين، حامل لقب النسخة الماضية، من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات، بعدما دعم صفوفه بعدد من اللاعبين، أبرزهم النمساوي فالنتينو لازارو، واليوناني جورجيوس جياكوماكيس، والكاميروني بابا إيلو، والصربي جورج سكوكو، والبرازيلي ماركوس أندريه مايا.

في المقابل، عزز الشارقة تشكيلته بضم البرازيلي جوليمار جونيور، والكونغولي شارلز بيكبل، ومدافع الرأس الأخضر ديني بورجيس، والبرازيلي آغنير مورا، إلى جانب المهاجم التوجولي لابا كودجو.

وواصل الجزيرة إعادة بناء تشكيلته بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، من خلال التعاقد مع روبين كانيدو، والأنجولي فيلسيو ميلسون، والحارس التركي أرسين ديستان أوغلو، والمدافع البوسني نرمين مويكيتش، إلى جانب الثنائي الشاب حمزة ياسين وليث أحمد تيم.

وأبرم النصر مجموعة من الصفقات البارزة، يتقدمها الروماني ماريوس مارين، والعاجي كريس بيديا، والكاميروني ليونيل وامبا، والبرازيلي جواو موريرا، فيما دعم الوصل صفوفه بضم عبدالرحمن العامري، ويحيى نادر، وساسا إيكوفيتش، ولياندرو ليت.

كما دعم الوحدة صفوفه بعدد من اللاعبين الشباب، من بينهم آشر آجبينون، وفاكوندو إنسفران، وريني ريفاس، وأمان الله مجاهد، بينما واصل شباب الأهلي سياسة التدعيم المحدود بالتعاقد مع الحارس خالد السناني، والمدافع جورجي فرنانديز.

وشهدت بقية الأندية تحركات متواصلة في سوق الانتقالات، إذ عززت أندية خورفكان، وكلباء، وعجمان، وبني ياس، والظفرة صفوفها بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب، كما دعم حتا ويونايتد، الصاعدان حديثًا إلى دوري المحترفين، قائمتيهما، بعدما أبرم حتا 10 صفقات حتى الآن، مقابل 12 صفقة ليونايتد، استعدادًا لانطلاق الموسم.