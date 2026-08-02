حمدان بن مبارك يرحب بقرار عدم الاستمرار في «فيفا فورورد إنتربرايز»



عبّر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن ترحيبه بقرار جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم الاستمرار بمقترح «فيفا فورورد إنتربرايز» ، مؤكداً أن عدم المضي قدماً بهذا المشروع يخدم أسرة كرة القدم الدولية، ويحافظ على وحدتها، داعياً إلى دراسة كل مقترح بحكمة من أجل مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها الكبير.



وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التطور، وتحافظ على تماسك العائلة الكروية الدولية.



وجدد اتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته في قيادة جياني انفانتينو للفيفا، ويؤكد دعمه لكل المبادرات التي تخدم الاتحادات الوطنية، وتجعل مستقبل كرة القدم آمناً ومزدهراً.