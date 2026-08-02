إبراهيم الرئيسي ونواف أحمد يجتازان بنجاح اختبارات اللياقة في سيمنار «الآسيوي»



اجتاز الحكمان الدوليان إبراهيم حسن الرئيسي ونواف أحمد حسن بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، التي أُقيمت ضمن مشاركتهما في سيمنار الاتحاد الآسيوي لقضاة ملاعب كرة القدم الشاطئية. جرت الاختبارات في مقر الاتحاد القاري للعبة في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري.



وشارك الحكمان الإماراتيان في برنامج السيمنار الذي جمع 25 حكماً من نخبة قضاة ملاعب كرة القدم الشاطئية على مستوى القارة الآسيوية، وتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، إلى جانب الاختبارات الفنية والبدنية، بهدف رفع جاهزية قضاة الملاعب وتطوير مستوياتهم بما يتوافق مع أحدث تعليمات وقوانين اللعبة.



ويشكل اجتياز اختبارات اللياقة البدنية محطة أساسية ضمن برنامج السيمنار، إذ يؤكد جاهزية قضاة الملاعب من الناحية البدنية لاستيفاء متطلبات إدارة المباريات على المستوى القاري، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الآسيوي الخاصة باختيار وتقييم قضاة الملاعب .



وتؤكد مشاركة إبراهيم الرئيسي ونواف أحمد في السيمنار الآسيوي استمرار الحضور الإماراتي في برامج الاتحاد الآسيوي لتطوير قضاة الملاعب ، بما يعزز فرص تمثيل التحكيم الإماراتي في البطولات المقبلة، ويواكب جهود الارتقاء بمنظومة التحكيم وفق أفضل المعايير الفنية والبدنية.