رابطة المحترفين تنظم ورشة عمل للأندية المحترفة



تنظم رابطة المحترفين الإماراتية، خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الجاري في العاصمة أبوظبي، ورشة عمل استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026 ــ 2027، بمشاركة مسؤولي المباريات وممثلي الأندية المحترفة.



وتخصص الرابطة اليوم الأول من الورشة لمسؤولي المباريات، فيما يشهد اليوم الثاني مشاركة ممثلي الأندية المعنيين بتنظيم المباريات، إلى جانب مسؤولي المباريات في رابطة المحترفين الإماراتية، حيث سيتم استعراض تحديثات اللوائح الخاصة بالتسويق، الإعلام، البث التلفزيوني، ثم المسابقات والعمليات، إضافة إلى جلسات تطويرية في محاور مختلفة.



فيما سيتم خلال اليوم الثالث والختامي لورشة الموسم، عرض استراتيجية إشراك الجماهير ونموذج الحوافز، الرعاية التجارية، وسائل التواصل الاجتماعي، تمكين الأندية وفعاليات يوم المباراة والمبادرات المجتمعية، بحضور ممثلي الإدارات المعنية في الأندية المحترفة.



وتحرص رابطة المحترفين الإماراتية على تنظيم هذه الورشة سنوياً، بهدف تعزيز جاهزية جميع الأطراف للموسم الرياضي الجديد، وتوحيد آليات العمل، والاطلاع على أبرز المستجدات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في تقديم موسم مميز وفق أعلى معايير الاحتراف.