15 فريقاً في بطولة النخبة لحرس الرئاسة للصالات





يستضيف مجمع ند الشبا الرياضي منافسات بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات خلال الفترة من 6 إلى 9 أغسطس 2026، بمشاركة 15 فريقاً، وذلك تحت شعار «كن مع النخبة».

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، قرعة البطولة خلال مؤتمر صحفي عُقد في قاعة المؤتمرات باتحاد الكرة في الخوانيج، بحضور إعلامي وإداري كبير وبمشاركة نجمي المنتخب السابقين محسن مصبح وبخيت سعد اللذين شاركا في سحب القرعة.



وأعرب سعيد آل علي، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بإقامة البطولة قائلاً: يسرنا ويشرفنا نحن في وزارة الدفاع ممثلة بقيادة حرس الرئاسة عن انطلاق بطولة النخبة للصالات تحت شعار «كن مع النخبة»، وذلك إيماناً من الوزارة بالمشاركة المجتمعية، وبأن الشراكة القائمة بين قيادة حرس الرئاسة والاتحاد تشكل ثمرة وتجسيداً للتعاون بين المؤسستين الكبيرتين، وفي الختام الشكر إلى جميع الشركاء الفاعلين في البطولة، وعلى رأسهم اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجمع ند الشبا الرياضي.



وأشادت شمسة الشحي، المدير التنفيذي للاتصال والشؤون التجارية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالشراكة القائمة بين الاتحاد وقيادة حرس الرئاسة، مؤكدة أن هذه البطولة تجسد الاهتمام المشترك بدعم الشباب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات.



مراسم القرعة



وأُجريت مراسم سحب القرعة بمشاركة نجمي الكرة الإماراتية السابقين محسن مصبح وبخيت سعد، وأسفرت عن توزيع الفرق الـ15 على خمس مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق دي فوتسال وكابيتال ولفز ولازيو إف سي، فيما جاءت فرق حي والإعصار وأسود الأطلس في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة بريجريف يونايتد ودبي الصحية وكابيتانو، بينما ضمت المجموعة الرابعة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وزعبيل وشرطة دبي، في حين ضمت المجموعة الخامسة النادي المصري والماس تيم والعالمي.

وفي ختام مراسم القرعة، أشاد محسن مصبح وبخيت سعد بفكرة البطولة، مؤكدين مشاركتهما، إلى جانب عدد من نجوم الكرة الإماراتية السابقين في المباراة الاستعراضية التي ستقام في اليوم الختامي.

ترتيبات خاصة

من جانبه، رحب يوسف البلوشي، نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة، بممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام، مؤكداً اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح.

وأوضح أن البطولة ستتضمن فعاليات جماهيرية متنوعة، إلى جانب جوائز يومية للجمهور، فضلاً عن مباراة استعراضية تجمع نجوم الزمن الجميل مع اللجنة المنظمة، وحفل ختام مميز. كما أشار إلى أن اللجنة المنظمة ستنظم خلال الأيام المقبلة ورشة عمل للفرق المشاركة لشرح جميع الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.