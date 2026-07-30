الإمارات تستضيف مجموعة «أبيض الناشئين» في تصفيات آسيا

تستضيف الإمارات مجموعة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الطلب المقدم من اتحاد الإمارات لكرة القدم، على أن تقام التصفيات خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026.

وتشهد التصفيات مشاركة 35 منتخبًا، سيتم توزيعها على سبع مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات.

وتقام قرعة التصفيات يوم الخميس 27 أغسطس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهةً رياضيةً لاستضافة البطولات والفعاليات القارية والدولية، مستفيدة من جاهزية منشآتها الرياضية وبنيتها التحتية المتطورة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استضافة دولة الإمارات لمجموعة منتخب الناشئين في التصفيات تمثل حافزًا مهمًا للمنتخب، وتوفر له فرصة لتقديم مستوى أفضل على أرضه وبين جماهيره، مشيرًا إلى جاهزية اتحاد الكرة لتوفير بيئة رياضية مثالية لجميع منتخبات المجموعة.

وقال: «تمتلك الإمارات بنية تحتية متميزة، ومنشآت وملاعب متطورة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة وتنظيم مختلف البطولات الرياضية، بما في ذلك هذه التصفيات».

وأشاد الأمين العام بالتعاون الكبير بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبقية الاتحادات الوطنية الأعضاء.