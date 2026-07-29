انطلاق المعسكر التحضيري لقضاة الملاعب استعداداً للموسم الجديد



انطلقت فعاليات المعسكر التحضيري لقضاة الملاعب، استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة قضاة ملاعب المجموعة الأولى التي تضم 60 حكماً وحكماً مساعداً، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لقضاة الملاعب، بما يواكب تطلعات اتحاد الكرة للارتقاء بمنظومة التحكيم قبل انطلاق مسابقات الموسم الجديد.



وشهد افتتاح فعاليات اليوم الأول، حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي رحب بقضاة الملاعب المشاركين، مؤكداً أن الاتحاد يولي منظومة التحكيم اهتماماً كبيراً من خلال توفير برامج إعداد متطورة تواكب أفضل المعايير الدولية.



وقال حمد أحمد المزروعي: «يمثل هذا المعسكر محطة رئيسة في برنامج إعداد الحكام للموسم الجديد، وقد حرص اتحاد الكرة على توفير جميع مقومات النجاح، سواء من خلال البرنامج الفني المتكامل أو بيئة التدريب المناسبة، بما يمنح الحكام أفضل فرصة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ويعزز جاهزيتهم لتقديم مستويات متميزة».



وأضاف المزروعي: «نؤمن بأن الاستثمار في تطوير الكوادر التحكيمية هو استثمار في نجاح مسابقاتنا المحلية، لذلك نحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أحدث أساليب التدريب والتقييم، بما يسهم في مواصلة تطور حكم كرة القدم الإماراتي وتعزيز حضوره وتميزه على المستويات المحلية والقارية والدولية».



ويُقام المعسكر في منتجع جبل علي، في حين تستضيف ملاعب المنتجع التدريبات العملية، وفق برنامج يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات الميدانية والاختبارات الفنية والبدنية، بما ينسجم مع أحدث المعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.



ويُشرف على البرنامج الفني للمعسكر التشيلي إنريكي أوسيس والإماراتي محمد عبدالله حسن، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذان اختتما أخيراً مشاركتهما ضمن محاضري الحكام في مونديال 2026.



كما يُشارك في تنفيذ البرنامج كارلوس أستاروزا، المدير الفني لقضاة الملاعب ، ولي بروبرت، مدير إدارة قضاة الملاعب، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمقيّمين والمحاضرين، إلى جانب صالح المرزوقي وعبدالواحد خاطر وحسن المهري وحسن عبدالله وأحمد هلال.



ويتضمن المعسكر محاضرات فنية عن تقييم أداء الموسم الماضي، وأبرز الحالات التحكيمية، والتعديلات الجديدة على قانون اللعبة، وجلسات خاصة ببروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) إلى جانب اختبارات فيديو، وورش عمل، واجتماعات فردية، وتدريبات عملية بمشاركة مجموعة من اللاعبين لتنفيذ بعض الحالات التحكيمية، فضلاً عن برنامج متكامل للإعداد البدني يتضمن اختبارات متنوعة، أبرزها اختبار «Yo-Yo».



ويُقام معسكر قضاة ملاعب المجموعة الأولى في الفترة من 25 يوليو حتى 3 أغسطس، تعقبه دورة تدريبية خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس، في حين ينطلق معسكر حكام المجموعة الثانية في 4 أغسطس ويستمر حتى 11 أغسطس، بمشاركة 44 حكماً وحكماً مساعداً.