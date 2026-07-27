الوصل يعلن أكبر منظومة رعاية في تاريخه بـ14 راعيًا وشريكًا

أعلنت شركة الوصل للاستثمار توقيع وتجديد اتفاقيات الرعاية والشراكات الاستراتيجية للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تضم 14 راعيًا وشريكًا استراتيجيًا، في أكبر منظومة رعاية يشهدها النادي خلال موسم رياضي واحد.

وأكدت، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد، وتعزيز المنظومة الاستثمارية والتجارية للنادي، بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وفردان الفردان، رئيس شركة الوصل للاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الراعية والشريكة.

وأكد فردان الفردان أن توقيع 14 اتفاقية رعاية للموسم الرياضي 2026-2027 يمثل محطة تاريخية في مسيرة النادي، إذ تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الوصل في استقطاب هذا العدد من الرعاة خلال موسم رياضي واحد، بما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها النادي وجاذبية مشروعه الرياضي والاستثماري.

وأعرب عن فخره بالإعلان عن هذه الشراكات التي تجمع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، والتي تعكس حجم الثقة التي يحظى بها النادي، وقوة علامته التجارية، إضافة إلى المكانة التي وصل إليها بوصفه وجهة استثمارية متميزة للشركاء من مختلف القطاعات.

وأضاف أن ما يزيدهم فخرًا هو استمرار عدد من الشركاء مع النادي لأكثر من 10 مواسم، وهو ما يؤكد أن علاقات النادي تقوم على الثقة والنجاح المتبادل، وليس على عقود قصيرة الأمد، مرحبًا بانضمام شركاء جدد، ومتطلعًا إلى بناء علاقات طويلة ومستدامة تحقق قيمة حقيقية لجميع الأطراف.

وأشار الفردان إلى أن تنوع الرعاة يعكس نجاح استراتيجية النادي في استقطاب شركاء من قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن هذا التنوع يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار، ويسهم في تعزيز تجربة النادي على المستويين الرياضي والاستثماري.

ولفت إلى أن الوصل ينظر إلى الرعاية بوصفها شراكة استراتيجية تتجاوز الحقوق التسويقية، لتكون علاقة مبنية على الثقة والرؤية المشتركة وتحقيق النجاح للجميع، متمنيًا العمل مع الشركاء في موسم استثنائي يواصل فيه الوصل مسيرة الإنجازات داخل الملعب وخارجه.

واستهلت مراسم توقيع اتفاقيات الرعاية بالإعلان عن تجديد الشراكة مع شركة «هنا»، لتواصل الشركة رعايتها الرسمية لنادي الوصل والفريق الأول لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بحضور محمد سعيد الشحي، والدكتور محمد أحمد بن فهد، وفردان الفردان.

وفي السياق ذاته، جدد مركز دبي العقاري شراكته مع نادي الوصل، ليستمر راعيًا بلاتينيًا للفريق الأول للموسم الخامس على التوالي، ضمن رؤية مشتركة وثقة متجددة بين الطرفين.

كما شهد الحفل الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة دبي للاستثمار، لتصبح الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم، حيث سيظهر شعار الشركة على قمصان اللاعبين خلال الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تعكس رؤية النادي في بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وتعزيز منظومته الاستثمارية والتجارية.

وضمن منظومة الشراكات الاستراتيجية، وقع النادي اتفاقية مع شركة إميكول لتصبح شريك الاستدامة للنادي، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز مبادئ الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للاعبين، وتوسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة.

وفي إطار تعزيز شراكاته مع المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة، أبرمت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية مع بنك دبي التجاري ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار بنك دبي التجاري على أكتاف قمصان الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وفي مجال الرعاية الصحية، جدد نادي الوصل شراكته مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية، التي تواصل للعام السادس على التوالي رعايتها للنادي، تأكيدًا على أهمية توفير منظومة طبية متكاملة تدعم صحة اللاعبين وسلامتهم.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، وقعت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية تمتد لثلاثة مواسم مع شركة نمط للتطوير، لتصبح الشريك الرسمي للبنية التحتية والتطوير في النادي، والراعي الرسمي لأطقم تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وبموجب الاتفاقية، ستشرف الشركة على تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع البنية التحتية ومرافق النادي، بما يدعم خططه المستقبلية ويعزز البيئة الرياضية وفق أعلى المعايير.

وفي التزام مستمر للموسم العاشر على التوالي، جدد النادي شراكته مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، شريك التأمين الرسمي، في امتداد لشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وشهد الحفل أيضًا الإعلان عن الشراكة مع شركة كار فير، لتصبح شريك التنقل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

وبموجب الشراكة، سيظهر شعار «كار فير» على قمصان تدريبات الفريق الأول، إلى جانب توفير الشركة أسطولًا من السيارات الفاخرة للاعبين.

وفي خطوة جديدة تعكس اهتمام النادي بتطوير تجربة جماهيره، وقع نادي الوصل اتفاقية مع شركة دريم دبي لتكون شريك تفاعل الجماهير، حيث ستقدم الشركة مبادرات وفعاليات تفاعلية خلال مباريات الموسم، تشمل مسابقات وجوائز حصرية لجماهير النادي.

وفي إطار تعزيز شراكات النادي الرياضية، انضمت شركة دبي للمرطبات إلى منظومة شركائه بصفتها شريك الترطيب الرسمي، من خلال علامتها «جيتوريد».

كما انضمت شركة باركونيك إلى شركاء نادي الوصل بصفتها شريك حلول النقل الذكية، في خطوة توسع نطاق الشراكات مع الشركات المتخصصة في الحلول والتقنيات الذكية.

وامتدادًا لشراكة ناجحة للعام الخامس على التوالي، تواصل شركة مسافي للمياه حضورها كشريك المياه الرسمي للنادي، مع توفير احتياجات فرق النادي من المياه خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب عبوات مياه تحمل شعار الوصل.

واختتم نادي الوصل سلسلة اتفاقياته بتجديد شراكته مع شركة بوما العالمية للمستلزمات الرياضية للموسم الثاني على التوالي.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل بوما تزويد الفريق الأول وجميع فرق النادي بالأطقم والمستلزمات الرياضية، كما ستطرح أطقم الفريق الأول رسميًا في متاجرها، بما يعزز وصول منتجات النادي إلى شريحة أوسع من الجماهير ويدعم حضوره التجاري.