أبيض الناشئين يُغادر إلى معسكر خارجي في صربيا



غادر صباح اليوم منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة إلى العاصمة الصربية، بلغراد، لإقامة معسكره الخارجي الذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026.



ويتضمن برنامج معسكر صربيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخب قيرغيزستان يوم 28 يوليو، ومنتخب مونتنيجرو يومي 31 يوليو و3 أغسطس، وتُلعب المباريات على استاد رادومير أنتيتش في مدينة أوجيتسه الصربية.



وضمت قائمة أبيض الناشئين 27 لاعباً، هم: عمار ياسر النصيرات، إسماعيل صالح العلي، فارس سعيد عتيق، سلطان جوهر علي (حراس مرمى) زايد سالم الحمادي، ميثم أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم سالم، عمر سعيد روباري، سلطان حمد العبدولي (دفاع) عبدالله سعيد البلوشي، سهيل أحمد العزيزي، كريستيان موجومباني، منصور محمد آل علي، ليث رمزي الدباس، سالم جمال باني، صلاح الدين أحمد افيظي، أحمد علي عيسى، مايد حمد الفلاسي، بنيامين أفغان، محمد بن صبيح، حمزة سويد (وسط) سالم فهد الظنحاني، ليف كوزنيتسوف، ريان درويش، محمد غانم المري، سيف الله عمرو، عمر أحمد سالم (هجوم).



وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد اختتم أمس، الخميس، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة في دبي الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 يوليو، أدى خلاله عدداً من الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة في الفترة المسائية، وتدريبات استشفاء داخل الصالة المغطاة خلال الفترة الصباحية.