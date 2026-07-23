عبدالله حسن ينال شهادة إنجاز في التخطيط والاستراتيجية من الاتحاد الآسيوي



حصل الخبير الفني في التدريب والتطوير وتأهيل الكفاءات في الإدارة الفنية عبدالله حسن عبدالله، على شهادة إنجاز برنامج التخطيط والاستراتيجية لكرة القدم، الذي نظمته أكاديمية النخبة التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأقيم خلال الفترة من 21 يناير إلى 4 يونيو 2026.



وأكمل عبدالله حسن جميع متطلبات البرنامج بنجاح، بعدما قدم عدداً من المشاريع التطبيقية التي ركزت على ربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي في كرة القدم.



وشملت متطلبات البرنامج إعداد تحليل استراتيجي لدوري أدنوك للمحترفين عن الموسم المنصرم، إلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية لكرة القدم في نادي الحمرية، ضمن دراسة تناولت أفضل الممارسات الواقعية لتطوير أندية الدرجة الأولى، بما يتوافق مع أحدث مفاهيم التخطيط والإدارة الرياضية.



ويعد البرنامج من المبادرات المتخصصة التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات في الإدارة الفنية في كرة القدم الآسيوية، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لإعداد الاستراتيجيات وإدارة التطوير المؤسسي، وفق أفضل الممارسات العالمية.