تعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي واتحاد الإمارات لكرة القدم



وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، مذكرة تعاون مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية للمطورين والعاملين في القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الجهات العاملة فيه، وتشجيع ممارسة الرياضة، وترسيخ ثقافة المنافسة الإيجابية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية والرياضية الهادفة إلى تطوير القطاع.



شهد مراسم التوقيع التي جرت، اليوم، بمقر اتحاد الكرة في دبي، محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وقام بتوقيع المذكرة شمسة درويش الشحي، المدير التنفيذي للاتصال والشؤون التجارية في اتحاد الكرة، والمهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري - دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الجانبين.



وتعكس مذكرة التعاون التزام الجانبين بتطوير مجموعة من المبادرات الرياضية المستدامة، التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية، وتعزز التفاعل بين العاملين في القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033» و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويجسد نهجاً مؤسسياً يجعل الإنسان محور التنمية.



وبموجب المذكرة سيطلق الطرفان دوري المطورين العقاريين، إلى جانب تطوير سلسلة من البطولات الرياضية المخصصة لشركات الوساطة العقارية، والتقييم، والتفتيش، وغيرها من الجهات العاملة في القطاع، بهدف توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الترابط بين مختلف مكونات القطاع العقاري، كما يشمل التعاون إعداد اللوائح الفنية والتنظيمية للبطولات، والإشراف الفني على المنافسات، والتنسيق لاختيار الملاعب ومواعيد إقامة الفعاليات، إلى جانب تنفيذ برامج إعلامية وترويجية مشتركة، وتبادل الخبرات، لضمان تنظيم البطولات، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.



ووفقاً للمذكرة سيعتمد الجانبان آلية عمل مشتركة لتخطيط المبادرات الرياضية وتنفيذها، والإشراف عليها، من خلال فريق عمل مشترك، يتولى تنسيق الجهود ومتابعة البرامج والبطولات، لضمان تحقيق مستهدفات المذكرة بكفاءة وفاعلية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تطوير هذه المبادرات ويعزز استدامتها.



تأكيد



وأكد المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري - دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الشراكة مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم تعكس حرص الدائرة على تعزيز أثر مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، تسهم في توطيد التعاون بين العاملين في القطاع العقاري، ما يدعم جودة الحياة، ويوفر بيئة عمل، تحفز على التفاعل الإيجابي. وقال: «تمثل شراكتنا مع الاتحاد خطوة استراتيجية مهمة تدعم توسيع نطاق مبادراتنا المجتمعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع تبني أسلوب حياة صحي، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع العقاري، تماشياً مع مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»و «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه».



من جانبها قالت شمسة درويش الشحي، المدير التنفيذي للاتصال والشؤون التجارية في اتحاد الكرة: «تُعد هذه المذكرة امتداداً لنهج اتحاد الإمارات لكرة القدم، وحرصه الدائم على بناء شراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتجسد إيماننا بأهمية الرياضة بوصفها منصة، تجمع مختلف فئات المجتمع، وتعزز قيم التعاون والعمل الجماعي، بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية. ونتطلع، من خلال تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى توظيف خبرات الاتحاد الفنية تنظيم بطولات بأعلى المعايير، وتوفر تجربة رياضية نوعية، تسهم في توثيق الروابط بين العاملين في القطاع العقاري من خلال كرة القدم، وتدعم جودة الحياة في دبي».



وتجسد هذه الشراكة توجهات دائرة الأراضي والأملاك في دبي الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتهيئة بيئة عمل أكثر تفاعلاً وتوازناً داخل القطاع العقاري، من خلال شراكات مؤسسية نوعية، تسهم في تعزيز رفاه العاملين، ونشر ثقافة التعاون، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لقطاع عقاري، يرتكز على الإنسان، ويواكب تطلعات المستقبل.