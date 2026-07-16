الإمارات في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا لناشئات الكرة تحت 17 عاماً



أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً 2027، التي أُجريت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات طاجيكستان المستضيفة، وجمهورية كوريا، والأردن.



ويشارك في التصفيات 30 منتخباً، وهو أعلى عدد في تاريخ البطولة، بزيادة منتخبين مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 28 منتخباً في تصفيات نسخة عام 2019.



وتم توزيع المنتخبات إلى 8 مجموعات، بواقع 6 مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعتين تضمان ثلاثة منتخبات، على أن تقام منافسات كل مجموعة بنظام الدوري المجمع، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل.



ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في المجموعات الثماني، لينضموا إلى المنتخبات الأربعة المتأهلة مباشرة، وهي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حاملة اللقب، واليابان وصيفة النسخة الماضية، وأستراليا والصين اللتان بلغتا الدور نصف النهائي في نسخة عام 2026.



وضمت المجموعة الثانية منتخبات إندونيسيا، وسنغافورة المستضيفة، والسعودية، والبحرين، فيما جاءت الصين تايبيه، وإيران، ولاوس المستضيفة، وكمبوديا في المجموعة الثالثة.



وضمت المجموعة الرابعة منتخبات فيتنام المستضيفة، وقيرغيزستان، وجزر ماريانا الشمالية، وفلسطين، بينما ضمت المجموعة الخامسة الهند، وماليزيا المستضيفة، وسوريا، والعراق.



وجاءت تايلاند المستضيفة، ولبنان، وماكاو، وبوتان في المجموعة السادسة، فيما ضمت المجموعة السابعة ميانمار المستضيفة، وهونغ كونغ، وغوام، بينما تضم المجموعة الثامنة الفلبين، وبنغلادش، وأوزبكستان المستضيفة.