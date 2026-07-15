حمدان بن مبارك يشيد بمشاركة سفراء الكرة الإماراتية في المونديال

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم 2026، وأكد أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة الاستعداد المميز للحدث الكروي الدولي الأكبر في العالم، مشيراً إلى أن التحكيم الإماراتي يواصل ترسيخ أقدامه بقوة في المحافل الرياضية ويحقق نجاحات متتالية.



وهنأ معالي رئيس الاتحاد طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم، على نجاح مهمتهم المونديالية، وقال: «إن الحكم الإماراتي يسجل حضوراً مميزاً في البطولات التي يشارك في إدارة مبارياتها، سواء في الساحة أم في غرفة الفيديو، وهذا دليل على وجود بيئة محلية مناسبة تساعد قضاة الملاعب على تطوير مهاراتهم وأداء واجباتهم بأفضل صورة».



وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إن سفراء الصافرة الإماراتية كانوا على قدر المسؤولية، ومثلوا الكرة الإماراتية خير تمثيل في هذا المونديال، داعياً الأجيال الجديدة من حكّام الكرة إلى الاستفادة من التجارب القارية والدولية لهذا الطاقم المثابر والمميز»، كما ثمن معالي رئيس الاتحاد مشاركة الحكم المونديالي السابق محمد عبدالله حسن بصفته محاضراً لحكام كأس العالم 2026.