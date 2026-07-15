سفراء الكرة الإماراتية يعودون إلى الوطن بعد مشاركة مميزة في مونديال 2026

عاد إلى أرض الوطن طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، الذي ضم عمر آل علي «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «حكم مساعد أول»، ومحمد عبيد خادم «حكم تقنية الفيديو»، بعد ختام مشاركته في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وكان في استقبال الطاقم المونديالي حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي أكد أن مشاركة سفراء الكرة الإماراتية في كأس العالم 2026 تجسد المكانة الكبيرة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي على الساحتين القارية والدولية، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدموه طوال البطولة يعكس كفاءة وخبرة قضاة الملاعب الإماراتيين، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجل التحكيم الإماراتي.



وشهدت البطولة حضوراً مميزاً للطاقم الإماراتي، حيث أدار عمر آل علي «حكماً للساحة» بمعاونة محمد أحمد يوسف «حكماً مساعداً أول» ومحمد عبيد خادم «حكماً لتقنية الفيديو» مباراة نيوزيلندا ومصر ضمن منافسات المجموعة السابعة.



كما تم تكليف الدوليين عمر آل علي «حكماً رابعاً» ومحمد أحمد يوسف «حكماً مساعداً أول» في مباراتي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وكندا وجنوب أفريقيا في دور الـ32.



وسجل محمد عبيد خادم حضوراً لافتاً ضمن طواقم تقنية الفيديو، حيث شارك «داعماً لحكم الفيديو» في مباريات هايتي واسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة، والأرجنتين والجزائر ضمن المجموعة العاشرة، والتشيك وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى.



كما ظهر محمد عبيد خادم «مساعداً لحكم الفيديو» في مباريات الكونغو وكولومبيا ضمن المجموعة الحادية عشرة، وتونس وهولندا ضمن المجموعة السادسة، وإنجلترا والكونغو في دور الـ32، واختتم مشاركته «حكم فيديو احتياطياً» في مباراة النرويج وإنجلترا في الدور ربع النهائي.



وتؤكد المشاركة الإماراتية في مونديال 2026 استمرار الحضور المميز للتحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم، وترسيخ مكانته على الساحة الدولية، بعدما سجل ظهوره الثامن في تاريخ البطولة الأكبر على مستوى العالم.