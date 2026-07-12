الشارقة يكسب خدمات لابا كودجو في صفة انتقال حر

كسب الشارقة خدمات المهاجم التوغولي لابا كودجو في صفقة انتقال حر قادم من العين لمدة موسمين، تدعيماً لصفوف الفريق في مشواره المقبل، وبطموحات إعادة الفريق إلى منصات التتويج، لما يتميز به من قدرات هجومية عالية.

وأمضى لابا كودجو 7 سنوات مع «الزعيم»، حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، منها لقب بطولة الدوري في نسخته الأخيرة، وكأس دوري أبطال آسيا، إضافة إلى أنه يعتبر الهداف التاريخي للعين برصيد 142 هدفاً، ومن العناصر، التي تركت بصمة خالدة في مسيرة النادي.

وجاء انضمام المهاجم التوغولي إلى صفوف الشارقة، وفق خطة إدارة النادي والجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، بهدف العودة إلى معانقة البطولات، وتقديم مستويات جيدة، ترضي تطلعات الجماهير.