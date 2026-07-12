شباب الأهلي يستهل معسكر النمسا بمواجهة سيغما أولوموتس التشيكي ودياً

يفتتح فريق شباب الأهلي في الساعة الثامنة من مساء غدٍ الاثنين بتوقيت الإمارات، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في النمسا، عندما يواجه فريق إس كي سيغما أولوموتس التشيكي، في إطار تحضيرات «الفرسان» لانطلاق موسم 2026-2027.



تقام المباراة على ملعب والدستاديون ميترسيل بالنمسا، وستكون أول اختبار عملي للفريق خلال فترة الإعداد، حيث يسعى الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البرازيلي أندريه جاردين، إلى الوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجربة عدد من الخطط التكتيكية، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الجديدة والوجوه الشابة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



ويأمل جاردين في استغلال الاحتكاك بمدرسة كروية أوروبية تتميز بالانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية، من أجل رفع نسق الأداء وتجهيز الفريق بأفضل صورة للموسم الجديد، الذي ينتظر فيه شباب الأهلي استحقاقات محلية وقارية مهمة.



وشهدت قائمة الفريق في المعسكر عدداً من التغييرات، أبرزها انضمام بعض الصفقات الجديدة، وفي مقدمتها الحارس خالد السناني، إلى جانب استمرار عملية تقييم جميع اللاعبين للوصول إلى التشكيلة المثالية قبل ضربة البداية الرسمية.



ومن المنتظر أن يعلن شباب الأهلي خلال الأيام المقبلة عن بقية برنامج مبارياته الودية في معسكر النمسا، والتي ستشكل محطة مهمة لزيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.



ويترقب جمهور «الفرسان» الظهور الأول للفريق تحت قيادة أندريه جاردين، خاصة بعد التعاقدات التي أبرمتها الأندية المنافسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفي ظل الطموحات الكبيرة بالمنافسة على جميع الألقاب المحلية، إلى جانب تقديم مشاركة قوية في البطولات القارية خلال الموسم الجديد.