«الميركاتو الصيفي» ينطلق الاثنين.. وأندية المحترفين تبدأ سباق تدعيم الصفوف

تنطلق الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية للاعبين «الميركاتو الصيفي»، والتي تستمر حتى 28 سبتمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من الأندية لإبرام صفقات نوعية تعزز صفوفها قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وبدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين تحركاتها مبكراً في سوق الانتقالات، سعياً إلى استقطاب أفضل العناصر الممكنة للمنافسة على مختلف البطولات، مع العمل في الوقت ذاته على تجديد عقود اللاعبين الأساسيين، وإعادة هيكلة بعض المراكز، وفقاً للرؤية الفنية للأجهزة التدريبية، فيما تترقب الجماهير المزيد من الصفقات التي قد ترسم ملامح المنافسة في الموسم المقبل.

وأعلن العين تعاقده مع ثلاثة لاعبين، هم المدافع الصربي جورج سكوكو «23 عاماً»، قادماً من يافور ماتيس إيفانيتسا الصربي، والجناح النمساوي فالنتينو لازارو «30 عاماً»، قادماً من تورينو الإيطالي، إلى جانب المهاجم الكاميروني بابا إيلو «21 عاماً»، القادم من نهضة بركان المغربي.

وواصل الشارقة نشاطه في سوق الانتقالات بإبرام أربع صفقات، تمثلت في التعاقد مع الجناح البرازيلي جوليمار جونيور «25 عاماً»، قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ولاعب الوسط الكونغولي شارلز بيكبل «28 عاماً»، لمدة موسمين، قادماً من إسبانيول الإسباني، ومدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورجيس «30 عاماً»، لمدة موسمين، قادماً من البطائح، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرازيلي آغنير مورا «21 عاماً»، بعقد يمتد لموسمين، قادماً من فلومينينسي.

ودعم الجزيرة صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر روبين كانيدو «24 عاماً»، قادماً من الوحدة بعقد يمتد لثلاثة مواسم، كما ضم الجناح الأنجولي فيلسيو ميلسون «26 عاماً»، قادماً من النجم الأحمر الصربي بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وعزز خورفكان صفوفه بالتعاقد مع الجناح الجامايكي جونيور فليمينجز «30 عاماً»، قادماً من عجمان، إلى جانب استعارة الثنائي الإيفواري أداما ديالو «23 عاماً»، ونجوسيان جين «22 عاماً»، من الوصل حتى نهاية الموسم.

واكتفى يونايتد حتى الآن بإتمام صفقة واحدة، تمثلت في التعاقد مع لاعب الوسط اليمني عادل وجدان «26 عاماً»، قادماً من الفجيرة بعقد يمتد لموسمين.

وتعاقد كلباء مع المدافع المصري عبدالله الرفاعي «30 عاماً»، قادماً من خورفكان، كما ضم الجناح أنتونيو جونيور «26 عاماً»، قادماً من النصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وكان الوصل من أكثر الأندية نشاطاً، بعدما أعلن التعاقد مع ستة لاعبين هم الحارس عبد الرحمن العامري «28 عاماً»، قادماً من الجزيرة، ولاعب الوسط يحيى نادر «27 عاماً»، قادماً من العين، والمدافع ساسا إيكوفيتش «33 عاماً»، قادماً من الوحدة، والمهاجم لياندرو ليت «26 عاماً»، قادماً من كلباء، والحارس الفرنسي يان لاهونا «19 عاماً»، قادماً من أنجيه الفرنسي، إلى جانب لاعب الوسط النيجيري رضوان بوبولا «19 عاماً»، القادم من كيسفاردا المجري.

وأعلن الوحدة تعاقده مع الجناح آشر آجبينون «20 عاماً»، قادماً من كريستال بالاس، والحارس الباراجوياني فاكوندو إنسفران «20 عاماً»، قادماً من أولمبيا، إضافة إلى الظهير الفنزويلي ريني ريفاس «23 عاماً»، القادم من التعاون السعودي. وضم النصر الجناح المغربي نسيم الشاذلي «24 عاماً»، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من العين.

وواصل عجمان تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فيكتور هوجو «22 عاماً»، لمدة موسم قادماً من التعاون السعودي، والظهير الأيسر أحمد الزيودي «30 عاماً»، قادماً من البطائح، إلى جانب الحارس عبدالله التميمي «33 عاماً»، في صفقة انتقال حر قادماً من النصر.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده الأسابيع المقبلة من صفقات جديدة، في ظل مواصلة أندية دوري أدنوك للمحترفين العمل على استكمال احتياجاتها الفنية قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 28 سبتمبر المقبل، أملاً في دخول الموسم الجديد بأفضل جاهزية ممكنة.