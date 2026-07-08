العين يتعاقد مع المهاجم الكاميروني بابا إيلو

أعلن نادي العين رسمياً اليوم تعاقده مع المهاجم الكاميروني الشاب بابا بيلو إيلو، وفيما لم يعلن الحساب الرسمي للنادي عن تفاصيل الصفقة أكدت المصادر أن العقد يمتد حتى عام 2030، ليكون أولى صفقات الزعيم لتدعيم خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وجاء التحرك العيناوي للتعاقد مع الهداف الكاميروني الواعد «21 عاماً» لتعويض رحيل الهداف التاريخي التوغولي لابا كودجو، الذي انتهت مسيرته مع الفريق، ونجحت إدارة العين في حسم الصفقة لصالحها بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي نهضة بركان المغربي «المالك الأصلي لعقد اللاعب»، متفوقة على عدة عروض خليجية وأوروبية نافست للظفر بخدمات الموهبة الأفريقية.



وأوضحت مصادر وتقارير رياضية أن قيمة الصفقة بلغت نحو مليون دولار، ومن المقرر أن يتم قيد المهاجم الكاميروني الجديد ضمن فئة اللاعبين المقيمين، مما يمنح الجهاز الفني لنادي العين مرونة تكتيكية فائقة وخيارات هجومية قوية في كافة المسابقات المحلية والقارية، دون المساس بحصة اللاعبين الأجانب المحددة في قائمة الفريق



وقدم بابا بيلو إيلو مستويات لافتة ومبهرة خلال الموسم الأخير الذي قضاه معاراً في صفوف نادي حسنية أكادير بالدوري المغربي، حيث نجح في تسجيل 14 هدفاً وصناعة العديد من الفرص، ليحتل وصافة لائحة هدافي البطولة ويجذب أنظار كشافي البنفسج.