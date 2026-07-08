142 هدفاً في الدوري.. لابا يغادر العين من الباب الكبير

أعلن نادي العين لكرة القدم رسمياً انتهاء مسيرة المهاجم التوغولي الدولي لابا كودجو مع الفريق الأول، ليسدل الستار رسمياً على حقبة تاريخية من العطاء امتدت لسبعة مواسم متتالية، دافع فيها عن ألوان الزعيم، محققاً أرقاماً قياسية لافتة في تاريخ كرة القدم الإماراتية،



ومنذ انضمامه للعين في العام 2019 وحتى 2026 ارتدى لابا كودجو قميص العين في 221 مباراة رسمية في مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، نجح خلالها في تسجيل 171 هدفاً، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لنادي العين في عهد الاحتراف.



وعلى مستوى بطولة الدوري فرض المهاجم التوغولي هيمنته المطلقة بتسجيل 142 هدفاً خلال 155 مباراة خاضها في دوري أدنوك للمحترفين وتوج بلقب هداف الدوري 5 مرات، وجاءت ذروة عطائه التهديفي في موسم 2022-2023 بتسجيله 28 هدفاً، تلاه موسم 2021-2022 بـ 26 هدفاً، وموسم 2024- 2025 بـ20 هدفاً، وموسم 2025-2026 بـ 24 هدفاً، فيما افتتح مسيرته في موسم 2019-2020 بتسجيل 19 هدفاً.



وعلى صعيد الكؤوس والبطولات الأخرى، فقد شارك لابا في 25 مباراة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 11 هدفاً، وفي دوري أبطال آسيا خاض 20 مباراة وأحرز 10 أهداف، بالإضافة إلى مشاركاته المؤثرة في كأس رئيس الدولة، حيث خاض 16 مباراة وسجل 6 أهداف، وكأس السوبر الإماراتي بمباراة واحدة وهدف، بجانب تمثيله للفريق في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس القارات للأندية.



وتكللت هذه المسيرة الرقمية الاستثنائية بـ5 ألقاب كبرى قاد فيها لابا كودجو فرقة الزعيم لمنصات التتويج، حيث حقق لقب دوري أدنوك للمحترفين في مناسبتين «2021-2022 و2025-2026»، ولقب دوري أبطال آسيا «2023-2024»، وكأس رئيس الدولة «2026-2025»، وكأس رابطة المحترفين «2021-2022»، ليغادر القلعة البنفسجية تاركاً إرثاً كروياً خالداً في ذاكرة الجماهير العيناوية.