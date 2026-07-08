رحيل زلاتكو عن تدريب كرواتيا يقربه من منتخب الإمارات



أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسمياً رحيل المدرب زلاتكو داليتش عن قيادة المنتخب الأول، منهياً واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الكرة الكرواتية، في خطوة عززت الأنباء التي ربطت اسمه بتولي تدريب منتخب الإمارات، خلفاً للروماني أولاريو كوزمين.



واستمرت تجربة زلاتكو مع منتخب بلاده 9 سنوات نجح خلالها في تحقيق إنجازات تاريخية، كان أبرزها قيادة كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018، والحصول على المركز الثالث في مونديال 2022، إضافة إلى بلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، قبل أن تنتهي رحلته مع المنتخب بالخروج من دور الـ 32 في النسخة الحالية من المونديال.



وقاد داليتش كرواتيا، في 111 مباراة، حقق خلالها 62 انتصاراً، مقابل 20 تعادلاً و29 خسارة، ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ المنتخب، بعد أن نقل كرواتيا إلى مصاف المنتخبات المنافسة على الألقاب العالمية والقارية.



وسبق أن خاض زلاتكو تجربة ناجحة مع العين الذي تولى تدريبه في الفترة من منتصف عام 2014 حتى يناير 2017، حيث قاد ه إلى التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، دوري المحترفين، كأس السوبر، كما قاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، قبل أن يغادر لتولي تدريب منتخب بلاده.



ويأتي إعلان رحيل زلاتكو عن تدريب كرواتيا، في وقت تتزايد فيه التقارير التي تؤكد اقترابه من قيادة منتخب الإمارات، ليصبح المرشح الأبرز لخلافة كوزمين، مستفيداً من معرفته السابقة بالكرة الإماراتية، وامتلاكه سجلاً تدريبياً حافلاً، فيما ينتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأيام المقبلة إذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.