النصر يستعير نسيم شاذلي من العين

أعلنت شركة النصر لكرة القدم، تعاقدها مع اللاعب نسيم شاذلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي العين، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي 2026-2027، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر قادرة على إضافة حلول فنية وتعزيز خيارات الجهاز الفني.



وسيتم قيد شاذلي ضمن فئة اللاعبين المقيمين، بما يتوافق مع لوائح مسابقات كرة القدم الإماراتية، وهو ما يمنح النصر مرونة أكبر في تكوين قائمته والاستفادة من إمكانات اللاعب دون التأثير على عدد اللاعبين الأجانب.



ويأتي التعاقد مع شاذلي ضمن سياسة النادي الرامية إلى بناء فريق أكثر تنافسية، من خلال المزج بين الخبرة والعناصر الشابة، استعدادًا لخوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين وبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بقية الاستحقاقات المحلية في الموسم الجديد.



ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للدخول في برنامج الإعداد للموسم، على أمل أن يشكل إضافة فنية تمنح الجهاز الفني خيارات أوسع في مختلف المراكز.