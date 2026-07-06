اعتراف أوروبي بالرخص التدريبية الإماراتية

اعترف الاتحاد الأوروبي بالرخص التدريبية الصادرة عن اتحاد الإمارات لكرة القدم, وذلك ضمن اتفاقية الاعتراف المتبادل بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي، ويشمل الاعتراف المتبادل الرخص التدريبية الصادرة ضمن منظومة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن بينها الرخص التي يمنحها اتحاد الإمارات لكرة القدم.



ويعزز هذا الاعتراف أهمية الرخص التدريبية الإماراتية، ويمنح المدرب الإماراتي فرصًا أكبر للتطور والعمل في بيئات كروية دولية، كما يسهم في ترسيخ مكانته على المستويين القاري والدولي، ويعكس الثقة المتزايدة بكفاءة منظومة التعليم والتطوير التي يتبناها اتحاد الإمارات لكرة القدم.



كما يؤكد هذا الإنجاز جودة برامج الرخص التدريبية التي ينظمها اتحاد الكرة، والتي تستند إلى مناهج تعليمية حديثة وإعداد فني متكامل.



ويأتي هذا الاعتراف الأوروبي امتدادًا للنجاحات التي حققها اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة تعليم المدربين، ويعكس الجهود المتواصلة للارتقاء بالكفاءات الوطنية ودعم مستقبل كرة القدم الإماراتية، من خلال إعداد مدربين يمتلكون الكفاءة والخبرة للعمل وفق أعلى المعايير الاحترافية داخل الدولة وخارجها.