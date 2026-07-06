حسم بطاقات نصف النهائي في المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية لفئتي 12 و 14 سنة

اختُتمت منافسات دور المجموعات لفئتي تحت 12 سنة وتحت 14 سنة ضمن منافسات المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، بعد مباريات شهدت مستويات فنية مميزة وتنافساً قوياً بين الفرق المشاركة. ففي فئة 12 سنة تأهل على حساب المجموعة الأولى فريق أكاديمية يورو والذي حل بالمركز الأول، وأكاديمية سفنتين فور بالمركز الثاني. أما بالمجموعة الثانية فقط استطاع فريق أكاديمية العين بالفوز بصدارة المجموعة وحصل فريق أكاديمية موهبة على المركز الثاني.



وأسفرت نتائج فئة 14 سنة عن تأهل كل من الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية سمارت على حساب المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية فقد تأهل كلاً من أكاديمية ليو وأكاديمية العين. حيث سيشهد يوم الأربعاء منافسات دور النصف نهائي، وسط تطلعات بمواصلة تقديم العروض القوية في الأدوار الإقصائية.