الشرطة يتعاقد مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي

تعاقدت إدارة نادي الشرطة العراقي لكرة القدم مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليتولّى بذلك مدرب «نسور قرطاج» السابق مهمة الإشراف على الفريق في الموسم الجديد 2026-2027. وقال الناطق الإعلامي لنادي الشرطة أثير الشويلي، إن إدارة النادي وجدت في التونسي سامي الطرابلسي ضالتها بتولي مهمة تدريب فريق الكرة في دوري نجوم العراق للموسم الجديد.



وأضاف: مدة العقد ستكون لموسم واحد قابل للتجديد. فضّلت الإدارة الطرابلسي على أسماء أخرى كانت ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة، قبل التعاقد معه. وسبق للطرابلسي «58 عاماً» تمثيل منتخب تونس في 54 مباراة دولية خلال تسعة أعوام، قبل أن يعتزل اللعب ويتجه لعالم التدريب حيث درب منتخب تونس ونادي السيلية القطري.



وأوضح الشويلي، أن إدارة الشرطة ارتأت التعاقد مع الطرابلسي لما يمتلكه من خبرة كبيرة وتجارب جيدة، مبينا أن نادي الشرطة منحت المدرب الجديد حرية اختيار جهازه الفني. وتابع: يبحث نادي الشرطة عن القيمة الفنية والعودة إلى منصات التتويج من خلال التعاقد مع مدرب له سيرة تدريبية مميزة».



وجاء نادي الشرطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري العراقي للموسم الماضي برصيد 82 نقطة من 38 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن البطل القوة الجوية. ويملك الشرطة ثمانية ألقاب في الدوري العراقي، بينها خمسة ألقاب في المواسم العشرة الأخيرة.