بعثة الموهوبين تغادر إلى زلاتيبور لإقامة معسكرها السنوي



غادرت بعثة اللاعبين الموهوبين إلى مدينة زلاتيبور في جمهورية صربيا، لبدء معسكرها السنوي، الذي يقام تحت رعاية شركة المحترفين الرياضية، ويستمر وفق برنامج متكامل يهدف إلى تطوير المواهب الكروية وصقل قدرات اللاعبين، من خلال تطبيق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة في أكاديميات كرة القدم الأوروبية.



ويقام المعسكر بإشراف الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، والذي يقود البرنامج الفني والتعليمي للبعثة، والذي يجمع بين الإعداد الفني والبدني والذهني، عبر خطة تدريبية متكاملة تتضمن حصصاً ميدانية متخصصة، ومحاضرات علمية، وورش عمل تركز على تنمية المهارات الفردية والجماعية، وترسيخ مفاهيم الاحتراف والانضباط الرياضي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير اللاعبين.



وتضم البعثة 13 لاعباً، بينهم حارس مرمى، إضافة إلى عدد من أولياء الأمور، ومجموعة من المدربين المشاركين، الذين سيستفيدون من البرنامج العلمي والعملي المصاحب للمعسكر، والذي يتيح لهم الاطلاع على أحدث أساليب التدريب، وآليات إعداد اللاعبين في المدارس الكروية الأوروبية، بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات التدريبية.



وأكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، أن المعسكر يمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد اللاعبين الموهوبين، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقتصر على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، بل يمتد إلى بناء شخصية اللاعب، وتعزيز ثقافة الاحتراف، وتنمية قيم الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، بما يؤهل المشاركين لمواصلة مسيرتهم الرياضية وتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية بكفاءة.



وأضاف أن اختيار مدينة زلاتيبور لاستضافة المعسكر جاء لما تتمتع به من سمعة رياضية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ومرافق تدريب حديثة، فضلاً عن طبيعتها الجغرافية ومناخها المناسبين للإعداد البدني، وهو ما يوفر بيئة مثالية تساعد اللاعبين على تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي.



وأشار إلى أن المعسكر يتضمن أيضاً مباريات ودية وتدريبات تطبيقية مع فرق وأكاديميات محلية، بما يمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات ميدانية تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز الثقة بالنفس.



ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن رؤية شركة المحترفين الرياضية الهادفة إلى الاستثمار في المواهب الوطنية، من خلال توفير برامج تدريبية وتعليمية بمعايير عالمية، تسهم في إعداد جيل واعد يمتلك المقومات الفنية والبدنية والشخصية للمنافسة على أعلى المستويات، بما يدعم مسيرة تطوير كرة القدم الإماراتية ويواكب توجهات الارتقاء بقاعدة المواهب في الدولة.