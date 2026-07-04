انطلاقة المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية بعجمان.. ومحمد بن عمار النعيمي أفضل لاعب تحت 16 عاماً

انطلقت أمس منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية على ملاعب مركز كواترو الرياضي في عجمان، بمشاركة واسعة من الأكاديميات الرياضية الخليجية، في حدث رياضي يعكس مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الإقليمية، ويعزز جهودها في دعم القطاع الرياضي واكتشاف المواهب الكروية الناشئة.



وشهد اليوم الأول إقامة مباريات الجولة الافتتاحية لفئة تحت 12 عاماً، حيث تعادلت الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية يورو سوكر الإماراتية بنتيجة 2-2، ونال اللاعب ياسين قادري من أكاديمية يورو سوكر جائزة أفضل لاعب في المباراة. وفي اللقاء الثاني، حققت أكاديمية العين فوزاً مستحقاً على أكاديمية موهبة السعودية بنتيجة 4-1، ليحصد اللاعب عمر رامي جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وفي منافسات فئة تحت 14 عاماً، استهلت الأكاديمية الأرجنتينية مشوارها بفوز كبير على أكاديمية أوليه البحرينية بنتيجة «4-1»، وحصل اللاعب حمد أحمد ضياء على جائزة أفضل لاعب في المباراة. كما تغلبت أكاديمية موهبة السعودية على أكاديمية ليو العراقية بنتيجة 2-1، ونال اللاعب مشعل السندي جائزة أفضل لاعب في اللقاء.



أما في منافسات فئة تحت 16 عاماً، فقد واصلت الأكاديمية الأرجنتينية عروضها القوية بفوزها على أكاديمية سهم الكويتية بنتيجة «4-1»، في مباراة تألق خلالها الشيخ محمد بن عمار النعيمي بتسجيل هدفين، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة. وفي ختام مباريات اليوم الأول، تمكنت أكاديمية سمارت العمانية من الفوز على أكاديمية ليو العراقية بنتيجة 2-1، ونال اللاعب عمر خلفان جائزة أفضل لاعب في المباراة.



من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي، أن انطلاقة النسخة التاسعة جاءت مميزة على المستويين التنظيمي والفني، مشيداً بالمشاركة الواسعة للأكاديميات الخليجية والمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون، والتي عكست حجم الاستعدادات التي سبقت البطولة.



وأضاف: اللجنة المنظمة حريصة على توفير بيئة رياضية احترافية تسهم في تنمية مهارات اللاعبين، وتعزز التنافس الشريف بينهم، بما يحقق أهداف المهرجان في اكتشاف وصقل المواهب الكروية، وترسيخ أواصر التعاون الرياضي بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.