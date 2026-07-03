المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية في عجمان يدشن نسخته التاسعة

انطلقت منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، اليوم، في مركز كواترو الرياضي بعجمان، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، بمشاركة 20 فريقاً من الأكاديميات من 6 دول خليجية، في حدث رياضي يعد من أبرز التجمعات الكروية المخصصة لاكتشاف وصقل المواهب الناشئة للأكاديميات الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



واستهل المهرجان فعالياته، أمس، الخميس، باستقبال الوفود والأكاديميات المشاركة، وإنهاء الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالفرق، إلى جانب تنفيذ البرنامج الافتتاحي للمهرجان، بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء والداعمين، في أجواء عكست المكانة المتنامية التي يحظى بها المهرجان على الساحة الرياضية الخليجية.



وشهدت منافسات، اليوم الجمعة، من البطولة، إقامة 6 مباريات في دور المجموعات لمختلف الفئات العمرية، حيث تبدأ الفرق المشاركة مشوارها نحو المنافسة على ألقاب النسخة التاسعة، وفق الجدول الذي أقرته اللجنة المنظمة عقب مراسم القرعة التي أُجريت خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولة.



وأكدت اللجنة المنظمة العليا أن النسخة التاسعة تتضمن برنامجاً رياضياً متكاملاً، يشمل إلى جانب المباريات الرسمية، عدداً من الفعاليات المصاحبة، من بينها بطولات الألعاب الإلكترونية، وتحديات المهارات الكروية، والمؤتمرات الصحفية اليومية، والجلسات الحوارية، والدورات التخصصية للمدربين والإداريين، بما يسهم في إثراء تجربة المشاركين وتعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات الخليجية.



كما تشهد البطولة هذا العام تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، إلى جانب النقل المباشر لجميع المباريات والفعاليات عبر المنصات الرقمية، في خطوة تعكس التطور التنظيمي والفني الذي يشهده الحدث عاماً بعد عام.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته منصة رياضية خليجية رائدة تسهم في اكتشاف المواهب الكروية وصقلها، وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين شباب دول مجلس التعاون، بما يدعم مستقبل كرة القدم الخليجية ويعزز مكانة إمارة عجمان وجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية.



وتتواصل منافسات البطولة حتى 9 يوليو 2026، حيث تختتم بإقامة المباريات النهائية وتتويج الفرق الفائزة في مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تكريم اللاعبين المتميزين والجهات الراعية والشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الخليجي.