لاعبو الوصل يجرون الفحوصات الطبية استعداداً للموسم الجديد

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2026 / 2027 بإجراء الفحوصات الطبية الموسمية في مستشفى تداوي بدبي، وذلك قبل مغادرة بعثة الفريق إلى المعسكر الإعدادي الخارجي في هولندا، ضمن برنامج التحضيرات لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.



وخضع لاعبو الفريق لبرنامج طبي متكامل أشرف عليه فريق من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين في الطب الرياضي، بهدف تقييم الحالة الصحية والبدنية لكل لاعب، والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمنافسات المقبلة وفق أعلى المعايير الطبية.



وشملت الفحوصات الكشف السريري، والتحاليل المخبرية الشاملة، وفحوصات القلب، وتقييم الجهاز العضلي والهيكلي، إلى جانب اختبارات اللياقة البدنية والقدرة على تحمل المجهود، وذلك باستخدام أحدث البروتوكولات المعتمدة في مجال الطب الرياضي.



وأكد عبدالمنعم أمين شمس الدين، مدير تطوير الأعمال، مدير الشراكات الرياضية في مستشفى تداوي، أن الفحوص الطبية الدورية تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية للرياضيين، لما لها من دور في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية والإصابات غير الظاهرة، وتقييم جاهزية اللاعبين بدنياً، بما يسهم في تعزيز سلامتهم والحد من مخاطر الإصابات والمضاعفات المرتبطة بالمجهود البدني، لا سيما المشكلات القلبية.



وأضاف: تأتي هذه الفحوص في إطار التعاون المستمر بين نادي الوصل ومستشفى تداوي بدبي، الذي يقدم خدمات الطب الرياضي والرعاية الصحية المتخصصة، دعماً لجهود النادي في توفير أفضل بيئة طبية للاعبيه وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة.



وقالت إدارة نادي الوصل إن النادي يولي الجانب الطبي أهمية كبيرة ضمن خطة إعداد الفريق، ويحرص على توفير أفضل معايير الرعاية الصحية للاعبين قبل انطلاق الموسم، بما يضمن جاهزيتهم البدنية والطبية للمنافسة على مختلف الاستحقاقات.



وأضافت أن الفحوص الطبية الموسمية إحدى الركائز الأساسية في برامج إعداد الفرق المحترفة، نظراً لدورها في الحفاظ على صحة اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم طوال الموسم.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى معسكره الخارجي في هولندا، الذي يستمر لمدة 25 يوماً، ويتخلله عدد من المباريات الودية أمام فرق أوروبية، قبل العودة إلى الدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.



ويحرص نادي الوصل على إخضاع لاعبيه للفحوص الطبية الدورية مرتين خلال الموسم الرياضي، الأولى قبل انطلاق فترة الإعداد، والثانية قبل بداية المرحلة الثانية من الموسم، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الطبية المعتمدة في كرة القدم الاحترافية.