«الجزيرة الحمراء» يجدد الثقة بالمغربي بدرالدين الإدريسي مدرباً للفريق الأول



أعلن نادي الجزيرة الحمراء وشركة كرة القدم تجديد عقد المدرب المغربي بدرالدين الإدريسي لقيادة الفريق الأول، وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد، في خطوة تؤكد حرص النادي على تعزيز الاستقرار الفني ومواصلة تنفيذ مشروعه الرياضي الطموح.



وجرى توقيع عقد التجديد بحضور مسؤولي النادي وشركة كرة القدم، استمراراً للشراكة التي تجمع الطرفين، وانطلاقاً من الثقة التي يحظى بها المدرب الإدريسي، لما يتمتع به من خبرة تدريبية ورؤية فنية، إلى جانب معرفته بالفريق وطموحات النادي، بما يسهم في مواصلة البناء وتحقيق الأهداف المنشودة خلال المرحلة المقبلة.



وأكد عبدالناصر عمران الشامسي، الأمين العام لمجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء وشركة كرة القدم، أن تجديد عقد بدرالدين الإدريسي يعكس ثقة النادي وشركة كرة القدم بقدراته الفنية، وحرصهما على ترسيخ الاستقرار الفني ومواصلة المشروع الرياضي الذي يهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهير الجزيرة الحمراء.



وأضاف الشامسي: «نجدد ثقتنا بالكابتن بدرالدين الإدريسي انطلاقاً من قناعتنا بما يمتلكه من خبرات ورؤية تدريبية، وما قدمه خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معه خلال الموسم الجديد، فيما يواصل الجميع العمل بروح الفريق الواحد لتوفير أفضل الظروف التي تمكن الجهاز الفني واللاعبين من تحقيق النتائج التي تليق بطموحات النادي وجماهيره».



ويواصل نادي الجزيرة الحمراء استعداداته للموسم الرياضي الجديد ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الفني والإداري، ورفع جاهزية الفريق الأول، وتطوير منظومة العمل بما يواكب تطلعات النادي للمنافسة بقوة على مختلف الاستحقاقات. ويؤكد النادي من خلال هذه الخطوات التزامه بمواصلة البناء على ما تحقق، وترسيخ ثقافة الأداء المتميز، بما يسهم في تحقيق موسم ناجح يعكس طموحات النادي وشركة كرة القدم وجماهير الجزيرة الحمراء.