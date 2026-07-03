راشد بن حمدان يزور تدريبات النصر ويحث اللاعبين على مضاعفة الجهد «فيديو»

التقى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال انطلاقة تحضيرات «العميد» للموسم الجديد، بحضور معالي مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، وحميد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.



خلال اللقاء، وجه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الشكر للاعبين على جهودهم في الموسم الماضي، وحثهم على مضاعفة العمل والاجتهاد منذ اليوم الأول للتحضيرات، وبذل أقصى ما لديهم لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره في الموسم الجديد.





