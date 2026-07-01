العين يعزز صفوفه بالنمساوي لازارو

أعلن نادي العين عن تعاقده رسمياً مع الجناح النمساوي فالنتينو لازارو «30 عاماً»، قادماً من نادي تورينو الإيطالي، في صفقة بارزة تستهدف تعزيز المنظومة الفنية للفريق الأول، وتلبية طموحات النادي في المنافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية خلال الاستحقاقات المقبلة.



ويشكل اللاعب النمساوي إضافة نوعية لتشكيلة «الزعيم»، لما يمتلكه من خبرة ميدانية واسعة وإمكانات فنية عالية، حيث يمتاز بقدرته على شغل مركز الجناح الأيمن، إلى جانب إجادته أدواراً متعددة في خطي الوسط والدفاع، مستنداً إلى سرعته العالية، ومهارته في صناعة اللعب، وتحركاته المؤثرة



وتزخر مسيرة لازارو الاحترافية بمحطات أوروبية قوية، حيث استهل مشواره في أكاديمية «غراتسر آ كيه» النمساوية، قبل أن ينتقل إلى «ريد بول سالزبورغ» الذي شهد انطلاقته الحقيقية، وتحول بعدها إلى الدوري الألماني عبر بوابة «هيرتا برلين»، ثم انضم إلى «إنتر ميلان» الإيطالي، وخاض تجارب إعارة ناجحة مع «نيوكاسل يونايتد» الإنجليزي، و«بوروسيا مونشنغلادباخ» الألماني، و«بنفيكا» البرتغالي، قبل أن يستقر في محطته الأخيرة مع «تورينو» الإيطالي.



وعلى الصعيد الرقمي، خاض النجم النمساوي 423 مباراة رسمية طوال مسيرته مع الأندية، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفاً وصناعة 59 هدفاً، كما يمتلك اللاعب رصيداً كبيراً من الخبرة في البطولات القارية الكبرى، وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ما يمنح الجهاز الفني للعين خيارات تكتيكية متعددة لتعزيز جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة.