الجزيرة يشتري عقد الأنغولي ميلسون

كشفت تقارير إعلامية صربية مقربة من نادي ريد ستار بلغراد «النجم الأحمر»، عن توصل إدارة نادي الجزيرة الإماراتي إلى اتفاق حاسم لشراء عقد الجناح الدولي الأنجولي فليسيو ميلسون بصفة دائمة، دون انتظار انتهاء فترة الإعارة.



ووفقاً للأنباء المتداولة في الصحافة الرياضية الصربية، فإن خطوة إدارة فخر أبوظبي لتفعيل بند الشراء جاءت بناءً على توصية فنية، بعد المردود الإيجابي الذي قدمه اللاعب صاحب الـ 26 عاماً في دوري أدنوك للمحترفين منذ انضمامه للفريق في فبراير الماضي معاراً.



ويأتي هذا التحرّك من نادي الجزيرة مدفوعاً بالأرقام الإيجابية والمردود الفني المتميز الذي قدمه الجناح الأنغولي منذ ارتدائه قميص فخر أبوظبي في فبراير الماضي، إذ نجح خلال فترة وجيزة في ترك بصمته الهجومية بتسجيله هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه خلال 924 دقيقة لعبها في دوري أدنوك للمحترفين، محققاً معدل تقييم فني متقدماً بلغ 7.25 وفقاً لمنصات الإحصاء الرياضية العالمية.



وعلى الصعيد الدولي، يمتلك ميلسون مسيرة دولية حافلة برفقة منتخب أنغولا الأول «الغزلان السوداء»، حيث مثل بلاده في 29 مباراة دولية نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، وكان واحداً من العناصر الأساسية التي قادت خط هجوم المنتخب الأنجولي في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.