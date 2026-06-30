العين يؤمن دفاعه بالصربي سكوكو

أعلن نادي العين لكرة القدم رسمياً عن التعاقد مع المدافع الصربي الشاب جورج سكوكو «23 عاماً»، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي جافور ماتيس الناشط في الدوري الصربي الممتاز، في إطار المساعي الحثيثة لإدارة الزعيم لتأمين الاستقرار الدفاعي، وبناء توليفة قوية قادرة على تلبية الطموحات العريضة للجماهير العيناوية في المنافسات المحلية والقارية للموسم الكروي الجديد.



وسيجري قيد المدافع الصربي الشاب ضمن فئة اللاعبين المقيمين في كشوفات النادي لدى اتحاد كرة القدم، وهي الخطوة التي تمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية واسعة وخيارات إضافية متوازنة في توظيف اللاعبين الأجانب والمقيمين على حد سواء، بما يخدم التطلعات الفنية للفريق ويلبي ضغوط المسابقات المتعددة المتوقعة في روزنامة الموسم المقبل.



وفي تصريحات له، تعهد سكوكو بالقتال والصلابة، معرباً عن فخره وسعادته بالانضمام لنادي العين، واعداً الجماهير العيناوية بتقديم كل ما لديه من أجل الفريق.



ويُنتظر أن يشكل المدافع الصربي، الذي يتمتع بقدرات بدنية هائلة وطول فارع «1.95 متر» يُسهم في ميزته بقطع الكرات الهوائية والأرضية والتحكم التكتيكي بالخط الخلفي، إضافة فورية ونوعية للمنظومة الدفاعية لـ «البنفسج»، قياساً بمسيرته المنتظمة وأرقامه التصاعدية كونه أحد المواهب الدفاعية الواعدة في الدوري الصربي خلال المواسم الأخيرة.