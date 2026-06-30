معسكر إعداد المواهب الكروية 4 يوليو في صربيا



أعلن الخبير الآسيوي في كرة القدم، الدكتور زكريا العوضي، عن تنظيم المعسكر الأوروبي الصيفي في صربيا، خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو 2026، بمدينة زلاتيبور الجبلية، إحدى أبرز الوجهات الرياضية والسياحية في أوروبا، وذلك ضمن برنامج متكامل، يهدف إلى تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم، وفق أحدث المناهج التدريبية الأوروبية، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.



ويمنح المعسكر المشاركين تجربة احترافية متكاملة، تجمع بين الجوانب الفنية والبدنية والتربوية، تحت إشراف نخبة من المدربين الأوروبيين المتخصصين، في بيئة رياضية احترافية، تتيح للاعبين الاحتكاك المباشر بأساليب التدريب الحديثة، واكتساب خبرات نوعية.



وأكد الدكتور زكريا العوضي، المشرف العام على المعسكر، أن البرنامج صمم ليحاكي البيئة الاحترافية الأوروبية بكل تفاصيلها، وقال: «نسعى إلى نقل اللاعب العربي إلى منظومة احترافية متكاملة، يتعرف من خلالها على أحدث أساليب التدريب الأوروبية، ويحتك بمدربين وفرق أوروبية، بما يسهم في تطوير مستواه الفني والشخصي، ويمنحه فهماً أوسع لمتطلبات كرة القدم الحديثة».



ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المزايا، أبرزها التدريب اليومي بإشراف مدربين أوروبيين، والإقامة في منتجع رياضي بمدينة زلاتيبور، مع توفير إقامة كاملة، إضافة إلى خوض ثلاث مباريات رسمية أمام فرق أوروبية، وتنظيم محاضرات تثقيفية وتطويرية، إلى جانب جولات سياحية وترفيهية، كما يشمل المعسكر إشرافاً متكاملاً من جهاز فني وإداري متخصص، يضم مدربين وخبراء في العلاج والتأهيل والإعداد البدني، فضلاً عن منح جميع المشاركين شهادات معتمدة من إدارة المعسكر.



ويتميز البرنامج بإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمرافقة أبنائهم طوال فترة المعسكر، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة، حيث يبدأ البرنامج اليومي منذ صلاة الفجر، بما يعزز قيم الانضباط والالتزام إلى جانب الجوانب الرياضية والتربوية.



وأشار العوضي إلى أن المعسكر لا يقتصر على الجوانب التدريبية فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية للاعبين للاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية، والتعرف على ثقافة الاحتراف وأساليب إعداد اللاعبين في القارة الأوروبية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في المستقبل.



وسيقام المعسكر في فندق زلاتيبور، فيما تتضمن فعالياته زيارة إلى العاصمة بلغراد، في إطار برنامج يجمع بين التطوير الرياضي والتجربة الثقافية والسياحية، ودعت اللجنة المنظمة للمعسكر الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل، نظراً لمحدودية عدد المقاعد، مع إتاحة إمكانية سداد الرسوم على ثلاث دفعات، شريطة استكمالها قبل انطلاق المعسكر.