نادي «بنات» الإماراتي في المستوى الأول لقرعة دوري أبطال آسيا للسيدات



تشهد النسخة الثالثة من دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم 2026-2027 مشاركة قياسية، مع تسجيل 30 نادياً من 29 اتحاداً وطنياً في القارة، بزيادة خمسة أندية مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك في تأكيد على النمو المتواصل لكرة القدم النسائية في آسيا.



وتبرز المشاركة الإماراتية في البطولة من خلال نادي «بنات»، الذي تشهد البطولة ظهوره الأول في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما جاء في المستوى الأول للقرعة وفق تصنيف مسابقات الأندية النسائية الآسيوية 2024- 2025، محتلاً المركز السادس، ليكون ضمن أبرز الأندية المشاركة في الدور التمهيدي.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن مراسم قرعة الدور الأول ستقام بعد غدٍ الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 نادياً، سيتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، لخوض منافسات بنظام الدوري المجمع خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات.



وستنضم الأندية المتأهلة من الدور التمهيدي إلى الأندية المتأهلة مباشرة، وهي: حامل اللقب نيغويهيانغ وومنز من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وملبورن سيتي الأسترالي، وهواشيون كيه إس بي أو من جمهورية كوريا، وإيناك كوبي ليونيسا الياباني، وبكين جينغتان الصيني، وهو تشي منه سيتي وومنز الفيتنامي.



وتشهد البطولة مشاركة أندية من أربعة اتحادات وطنية للمرة الأولى، هي بنجلاديش ولبنان وطاجيكستان وتيمور الشرقية، كما تسجل 13 نادياً ظهورها الأول في مسابقات الاتحاد الآسيوي، من بينها نادي «بنات» الإماراتي.



ووفق توزيع مستويات القرعة، يضم المستوى الأول إلى جانب نادي بنات كلاً من بام خاتون الإيراني، ونيو تايبيه سيتي هانغ يوان التايواني، وكايا إيلويلو الفلبيني، وإيست بنغال الهندي، فيما تضم المستويات الأخرى بقية الأندية المشاركة، إضافة إلى مستوى خاص بالأندية المستضيفة.



ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات في سبتمبر المقبل بمشاركة 12 نادياً، على أن تنطلق منافسات هذا الدور في نوفمبر 2026، لاستكمال مشوار المنافسة على لقب النسخة الثالثة من دوري أبطال آسيا للسيدات.