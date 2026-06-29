مجالس ومنصات تواصل «العيناوية» تحتفي بسفراء «الزعيم» في المونديال

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومجالس مشجعي نادي العين الإماراتي حالة من الفخر والبهجة العارمة، عقب النجاح الدولي الباهر لنجوم الفريق الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026. وتسابقت الحسابات العيناوية والإخبارية المهتمة بالزعيم في الاحتفاء بالثلاثي الدولي، المدافع المصري رامي ربيعة، والجناح المغربي سفيان رحيمي، وصانع الألعاب الباراغواياني أليخاندرو كاكو، بعد أن أسهموا في تأهل منتخبات بلدانهم رسمياً إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 المقام حالياً بأمريكا وكندا والمكسيك، مقدمين نموذجاً مشرفاً كسفراء للدوري الإماراتي، في أكبر محفل كروي عالمي، بفضل حضورهم البدني والتكتيكي المتميز في دور المجموعات.



واحتشدت منصات «إكس» وإنستغرام، بتصاميم مبتكرة تبرز إحصائياتهم الرقمية ومقاطع فيديو تلخص أبرز لمسات نجوم العين مع منتخباتهم، حيث استخدمت الحسابات الجماهيرية لغة الأرقام لتعكس القيمة الفنية العالية للثلاثي العيناوي، مؤكدة أن خوض ركائز الفريق في المعترك العالمي يثبت جاهزيتهم البدنية والفنية وقدرة النادي على تقديم عناصر تصنع الفارق على الساحة الدولية، امتداداً للمستويات الرفيعة التي أظهروها محلياً وقارياً بالقميص البنفسجي.



وحظي المدافع المصري رامي ربيعة بإشادات واسعة نظير صلابته الدفاعية بعدما خاض مع منتخب مصر 3 مباريات بمعدل 158 دقيقة لعبها في دور المجموعات، مساهماً ببراعة في تأمين الخط الخلفي للمنتخب شمل 17 مساهمة دفاعية ناجحة أفسد خلالها محاولات هجومية خطيرة للمنافسين، إلى جانب دقة تمرير تجاوزت 93%.



ونال الجناح المهاري سفيان رحيمي نصيب الأسد من الإعجاب، بعدما أثبت أنه عنصر فاعل لا غنى عنه في تشكيل المنتخب المغربي بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر مع تقديم تمريرات مؤثرة، وصناعة فرصة محققة، وأظهر فاعلية بنسبة نجاح عالية في المراوغات والتمريرات الطويلة والاختراقات الحاسمة التي ساعدت أسود الأطلس في تخطي عقبة المجموعات، مؤكداً قيمته الفنية والتكتيكية في الخط الأمامي لمنتخب بلاده.



بدوره ورغم مشاركته المحدودة وضع نجم متوسط الميدان الباراغوياني أليخاندرو كاكو بصمته، مظهراً فاعلية جيدة بـ12 لمسة للكرة وتقديم تمريرات ناجحة بنسبة تجاوزت 68%، إلى جانب مساهمات دفاعية في إفساد هجمات المنافسين 3 استعادات ناجحة للكرة.



هذا التفاعل الرقمي الواسع قابله تفاؤل جماهيري متبادل في تعليقات المشجعين، الذين أكدوا أن هذا النجاح المونديالي والدقائق الثمينة التي اكتسبها نجوم الفريق وسط كبار لاعبي العالم ستعود بمكاسب معنوية وفنية هائلة على نادي العين فور عودتهم للاستحقاقات المحلية والآسيوية المقبلة، معتبرين أن تمثيل ثلاثة لاعبين من ركائز النادي الأساسية في دور الـ 32 لكأس العالم يرسخ المكانة المرموقة التي وصل إليها الزعيم العيناوي في الأعوام الأخيرة.