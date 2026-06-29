نادي الاتفاق بدبي يطلق مشروعاً ضخماً يضم قرية رياضية وفندقاً بـ220 غرفة



يستعد نادي الاتفاق الإماراتي، لإطلاق مجموعة من الاستثمارات الرياضية في دبي، تتمثل في قرية رياضية متكاملة تضم مقراً خاصاً للنادي وملاعب كرة قدم بالعشب الطبيعي وأخرى بالعشب الصناعي، فضلاً عن مرافق للاستشفاء واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى فندق بـ220 غرفة.



وأكد المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، ريكاردو بينتو، أن برنامج «مسرعات الأندية الرياضية»، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي سيشكل دعماً مهماً لخطط النادي الرامية إلى تطوير بنيته التحتية، مشيراً إلى أن النادي يعمل حالياً على تنفيذ مشروع وصفه بـ«الطموح للغاية»، يتمثل في إنشاء مجمع رياضي متكامل سيكون واقعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة.



وقال بينتو: «سيساعدنا برنامج المسرعات على مواصلة تطوير البنية التحتية للنادي، إذ لدينا مشروع يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا. نحن نعمل على إنشاء القرية الرياضية الخاصة بنا، والتي ستصبح واقعاً خلال الأسابيع المقبلة».



وأضاف: «سنمتلك أخيراً المقر الخاص بنادي الاتفاق، كما سنوفر بنية تحتية متكاملة تضم فندقاً بسعة 220 غرفة، إضافة إلى ملاعب كرة قدم بالعشب الطبيعي وأخرى بالعشب الصناعي، فضلاً عن مرافق للاستشفاء واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي».



وأوضح المدير التنفيذي لنادي الاتفاق أن الهدف من المشروع يتمثل في توفير أحدث المرافق الرياضية للاعبي الفريق الأول، إلى جانب دعم قطاع المراحل السنية، قائلاً: «نسعى إلى توفير مرافق رياضية متطورة وحديثة للاعبي الفريق الأول، وكذلك للاعبينا الشباب، بما يساعدنا على مواصلة تطوير المواهب وإعداد اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول مستقبلاً».



ووصف بينتو المشروع بأنه من أكثر المشاريع طموحاً التي يعمل عليها النادي، مشيراً إلى أن تنفيذه سيتم من خلال استثمارات النادي الخاصة، إلى جانب الدعم الذي سيقدمه مجلس دبي الرياضي.



وقال: «هذا مشروع يمثل تحدياً كبيراً للغاية. وبالطبع، سنقوم بالاستثمار فيه بأنفسنا، لكن الدعم الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي سيكون مهماً أيضاً، وسيساعدنا على تسريع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع».



وأضاف: «كنا نخطط لإنجاز هذا المشروع خلال عام واحد، ومع هذا الدعم اتخذنا قرار المضي قدماً، ولذلك بدأنا التنفيذ الآن. المشروع أصبح قيد التنفيذ بالفعل في الوقت الحالي».

يذكر أن نادي الاتفاق ينشط ضمن أندية دوري الدرجة الأولى ويضم في صفوفه نجم الكرة الإيطالية ماريو بالوتيلي