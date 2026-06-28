ضاحي خلفان يؤكد أهمية التوثيق الرياضي



تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الإصدار التوثيقي الجديد «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»، وكتاب «العلاقة الإماراتية الكويتية الرياضية عنواناً للمحبة»، وذلك خلال استقباله بنادي ضباط الشرطة مؤلف الكتاب محمد الجوكر، الباحث والمؤرخ الإعلامي، الذي يوثق من خلال هذا العمل مسيرة الأسرة الحاكمة في دبي ودورها الريادي في دعم الحركة الرياضية بمختلف مراحلها والإصدار الخاص للعلاقة الرياضية مع دولة الكويت الشقيقة.



وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان، بالجهد الكبير الذي بذله المؤلف في مجال التوثيق الرياضي، من خلال إصداراته المتعددة التي أسهمت في إثراء المكتبة الرياضية الإماراتية، مؤكداً أن التوثيق في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي، يُعد عملاً وطنياً بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في حفظ الذاكرة الرياضية وصون المنجزات للأجيال المقبلة.



وقال معاليه: إن كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي» يمثل إضافة نوعية ومهمة، لما يتضمنه من توثيق شامل لمسيرة الأسرة الحاكمة في دبي، ودعمها المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصها الدائم على توفير أفضل البيئات والإمكانات التي تمكّن أبناء الوطن من ممارسة الرياضة وتحقيق التميز، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه هذا القطاع الحيوي.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان، أن دولة الإمارات تشهد، في ظل قيادتها الرشيدة، نهضة رياضية متكاملة، تتقاطع فيها الرياضة مع الثقافة وتنمية الإنسان، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة.



من جانبه، أعرب الكاتب محمد الجوكر عن بالغ شكره لمعاليه على مواقفه المشرفة ودعمه ومساندته الدائمة، وتشجيعه المستمر على مواصلة هذا العمل الوطني التوثيقي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً كبيراً للاستمرار في حفظ وتوثيق التاريخ الرياضي الإماراتي، موجهاً له خالص الشكر والامتنان على ما يقدمه من دعم ورعاية للجهود الثقافية والتوثيقية.