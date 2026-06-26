جمال الحساني ينضم لقائمة المحاضرين الخبراء في «الفيفا»

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جمال الحساني، رئيس قسم التعليم في اتحاد الإمارات لكرة القدم، محاضرًا خبيرًا ضمن قائمة تضم 22 خبيراً من محاضري المدربين, يمثلون مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء، ويؤكد هذا الاعتماد نجاح استراتيجية اتحاد الإمارات لكرة القدم في بناء منظومة تعليمية متطورة تعتمد على الكفاءات الوطنية، وتعزز حضورها في المحافل القارية والدولية.



كما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها منظومة التعليم والتطوير الفني في اتحاد الكرة، والنجاحات التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية في مجال إعداد الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير القارية والدولية.



ويُعد جمال الحساني المحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2015، من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع التعليم والتطوير الفني، حيث أسهم خلال مسيرته في إعداد وتأهيل عدد كبير من المدربين والمحاضرين عبر برامج ودورات معتمدة على المستويين المحلي والقاري.



تجدر الإشارة إلى أن محاضر خبير الفيفا يقوم بدور محوري في نقل المعرفة والخبرات الحديثة إلى الاتحادات الوطنية والأندية والمدربين، من خلال المحاضرات وورش العمل وبرامج التطوير المعتمدة، إضافة إلى تطوير المدربين في مجالات التدريب الحديث وتحليل الأداء والتخطيط للمواسم, ويسهم في تأهيل المحاضرين المحليين ودعم البرامج الفنية الخاصة بالأكاديميات والمنتخبات، إلى جانب متابعة وتحليل المباريات لاستخلاص أحدث الاتجاهات التكتيكية وتحويلها إلى محتوى تعليمي.