بمشاركة 14 ألف لاعب ختام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم



اختتمت بنجاح منافسات النسخة الصيفية من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبشراكة تشغيلية مع شركة دلتا سبورت، وتؤكد البطولة مجدداً مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تطوير المواهب الرياضية وصناعة مستقبل كرة القدم.



وشهدت النسخة الحالية أرقاماً قياسية، حيث شارك فيها 576 فريقاً يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات الرياضية. وتجاوز عدد اللاعبين 14 ألف لاعب من أكثر من 90 جنسية، لتسجل البطولة نفسها كواحدة من كبرى بطولات الفئات العمرية في المنطقة.



وأقيمت خلال المنافسات أكثر من 2900 مباراة شملت الفئات العمرية من تحت 6 سنوات وصولاً إلى تحت 23 سنة، وأسهم هذا الزخم التنافسي في توفير بيئة متكاملة تمنح اللاعبين فرصاً واسعة لاكتساب الخبرات وتطوير مستوياتهم الفنية.



وأثمرت عمليات التقييم الفني والمتابعة المستمرة عن رصد وتسجيل 187 موهبة كروية واعدة، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إدراج هذه المواهب ضمن برامج الرعاية المستقبلية لدعم مسيرتها، وإتاحة المزيد من فرص الاحتكاك للوصول إلى مستويات تنافسية أعلى.



ويأتي النجاح الكبير للبطولة واكتشاف هذه النخبة من المواهب الكروية، ليترجم بشكل عملي مستهدفات «الخطة الرياضية لدبي 2033»، وتعد المواهب إحدى الركائز الرئيسية للخطة، وقد وضع مجلس دبي الرياضي منظومة عمل متكاملة لصناعة أبطال المستقبل، من خلال توسيع قنوات اكتشاف المواهب الرياضية، ودعم مسار الرياضيين للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.



وعلى صعيد النتائج، توجت الفرق المتميزة بألقاب الدرجة الأولى، حيث حصد «مانشستر سيتي» لقب فئة تحت 8 سنوات، ونال نادي الوصل لقب تحت 9 سنوات، وحققت أكاديمية «سوفا» لقب فئة تحت 10 سنوات، و«الأهلي المصري» لقب تحت 11 سنة، بينما ذهب لقب تحت 12 سنة إلى فريق «باريس سان جيرمان».



وفي الفئات السنية الأكبر، هيمنت «أكاديمية برشلونة دبي» على ألقاب فئات تحت 13، و14، و16، و17، و19 سنة، وحقق فريق «ديزيرت فالكون» لقب تحت 15 سنة، في حين توج فريق «سيتي» بلقب تحت 23 سنة، مما يعكس قوة المنافسة وتنوع الأبطال بين الأندية والأكاديميات المشاركة.



وأُسدل الستار على البطولة بحفل ختامي، تضمن تتويج الفرق الفائزة وتكريم اللاعبين والمدربين المتميزين، وعكست الأجواء الاحتفالية النجاح التنظيمي والفني للحدث، مرسخةً مكانة البطولة كمنصة حقيقية لاكتشاف نجوم المستقبل، بما ينسجم مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز الاستثمار الرياضي وتطوير الكفاءات من مختلف الجنسيات.